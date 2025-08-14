Здесь появятся яблони, липы, кизильник и около 80 кустов гортензий.

Во Владимире продолжается благоустройство городских территорий. Сейчас приступили к озеленению Детской музыкальной школы №1 имени Танеева., что здесь появятся яблони, липы, кизильник и около 80 кустов гортензий. Из кустарников высадят лиру, которую украсят многолетними цветами. Сейчас идут подготовительные работы и укладка газона.Всего в рамках проекта планируется озеленить 20 городских локаций. Работы возле музыкальной школы обещают завершить к 15 августа.