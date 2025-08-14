На основании доказательств, собранных следователями следственного отдела по г. Гусь-Хрустальный СУ СК по региону, суд вынес приговор двум местным жителям. 36-летняя женщина и и 39-летний

На основании доказательств, собранных следователями следственного отдела по г. Гусь-Хрустальный СУ СК по региону, суд вынес приговор двум местным жителям. 36-летняя женщина и и 39-летний мужчина обвиняются в организации незаконной миграции путем фиктивного отцовства. Из пресс-релиза СК области Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемая, действуя из корыстных побуждений, по просьбе соучастника, к которому обратился