Радиотелескопы создаются для наблюдения за далёкими галактиками, квазарами, нейтронными звёздами и так далее. За чем угодно, только не за астероидами. Но исследователи совершили невозможное, одним кратким измерением уменьшив погрешность в знании орбиты небесного тела в десять раз.

Радиотелескопы создаются для наблюдения за далёкими галактиками, квазарами, нейтронными звёздами и так далее. За чем угодно, только не за астероидами. Но исследователи совершили невозможное, одним кратким измерением уменьшив погрешность в знании орбиты небесного тела в десять раз.Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании Astronomical Journal группой во главе с Йормой Харью (Jorma Harju) из Университета Хельсинки.Астероид Пальма – одно из крупнейших тел главного астероидного пояса между Марсом и Юпитером. Он известен человечеству с конца XIX века и каждые 5,6 года совершает полный оборот вокруг Солнца. Однако "небесные камни" – объекты по астрономическим меркам маленькие и тусклые. Поэтому форма и орбита небесного тела до сих пор известны с довольно большой погрешностью.Учёные использовали шесть антенн системы VLBA, расположенных в разных частях США. С их помощью они наблюдали, как 15 мая 2017 года он затмил радиогалактику 0141+268. Радиотень бежала по поверхности Земли со скоростью 52 километра в секунду.Наталкиваясь на край астероида, радиоволны огибали его. Этот процесс в физике называется дифракцией. Астрономы фиксировали дифрагированные волны и сравнивали их с "обычными"."Анализируя образцы дифрагированных радиоволн во время этого события, мы смогли многое узнать об астероиде, включая его размер и точное положение, а также получить некоторые ценные сведения о его форме", – рассказывает Харью.По данным исследователей, эффективный диаметр астероида оказался равен 192,1 ± 4,8 километра. Это отлично согласуется с данными оптических наблюдений. Поясним, что эффективный диаметр – это диаметр идеального шара, имеющего такой же объём, как реальное небесное тело.А сам астероид отнюдь не круглый. По расчётам авторов работы, его форма отклоняется от шарообразной на 26 ± 13%. В частности, один край космической глыбы выщерблен. Если бы Пальма имел ещё более экзотическую форму или мог похвастаться спутником, астрономы обнаружили бы и это.Самый эффектный результат исследователей касается траектории астероида. За последние 120 лет его местоположение определялось более 1600 раз. Однако одно-единственное измерение с помощью VLBA сразу же уменьшило погрешность, с которой известна его орбита, вдесятеро!Разумеется, дело не в Пальме как таковом, а в новой методике, которая позволяет изучить и о его многочисленных собратьев. Такие исследования позволяют многое узнать о прошлом Солнечной системы. А когда-нибудь они, возможно, уберегут планету от большой беды."Эти методы, несомненно, будут использованы в будущих исследованиях астероидов", – резюмирует Киммо Лехтинен (Kimmo Lehtinen) из Финского института геопространственных исследований.Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о методах изменения орбиты астероидов и о том, зачем некоторые астрономы советуют направлять их прямо на Землю.