Эффектными полетом и приземлением завершилась поездка владельца белой Audi в Красногорском районе Подмосковья. Камера наблюдения зафиксировала момент отрыва легковушки от земли.

Эффектными полетом и приземлением завершилась поездка владельца белой Audi в Красногорском районе Подмосковья. Камера наблюдения зафиксировала момент отрыва легковушки от земли.ДТП произошло в первой половине дня 14 сентября в селе Ангелово. Из рассказа очевидца следует, что двигавшаяся на высокой скорости машина съехала с дороги и врезалась в установленный на обочине бетонный блок. Audi взмыла в воздух и, перевернувшись, рухнула на крышу более чем в 10 метрах от места столкновения.На помощь пострадавшим бросились очевидцы, они же помогли водителю и пассажиру выбраться из искореженного салона и потушить загоревшийся автомобиль. О характере полученных мужчинами травм ничего не сообщается.