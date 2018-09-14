Принцип highly likely, которого предпочитает придерживаться
Лондон, не может быть основой для расследования дела Скрипалей.
Москва готова к серьезному разговору – но на принципах международного права.
Принцип highly likely, которого предпочитает придерживаться
Лондон, не может быть основой для расследования "дела Скрипалей".
Москва готова к серьезному разговору – но на принципах международного права.
Любимое британское выражение "с высокой вероятностью"
уже стало притчей во языцех. Москва призывает Лондон перейти от подобных
предположений к серьезному разговору и сотрудничеству в расследовании отравления
Сергея и Юлии Скрипалей, заявил Сергей Лавров.
"Хочу еще раз подчеркнуть: мы с самого начала и в
случае с Литвиненко, и в случае со Скрипалями просили по официальным каналам
задействовать процедуры, которые существуют в рамках двусторонней конвенции с
Великобританией, в рамках конвенции Совета Европы. И в последнем случае со
Скрипалями – в рамках конвенции по запрещению химического оружия", – приводит слова главы российского МИДа РИА Новости.
Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного
управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке
Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления
доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже
Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к
покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.
Британские журналисты отметили позже, что полиция не подтвердила
причастность к отравлению Скрипалей Петрова и Боширова, которых британские СМИ
называют "сотрудниками ГРУ". Однако это не мешает премьер-министру
Соединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямо
противоположное, вновь обвиняя в произошедшем Москву. А после публикации интервью с россиянами
телеканалом RT в
Лондоне заявили, что это очередная попытка русских спецслужб запутать следы.