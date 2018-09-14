Принцип highly likely, которого предпочитает придерживаться Лондон, не может быть основой для расследования дела Скрипалей. Москва готова к серьезному разговору – но на принципах международного права.

Принцип highly likely, которого предпочитает придерживатьсяЛондон, не может быть основой для расследования "дела Скрипалей".Москва готова к серьезному разговору – но на принципах международного права.Любимое британское выражение "с высокой вероятностью"уже стало притчей во языцех. Москва призывает Лондон перейти от подобныхпредположений к серьезному разговору и сотрудничеству в расследовании отравленияСергея и Юлии Скрипалей, заявил Сергей Лавров."Хочу еще раз подчеркнуть: мы с самого начала и вслучае с Литвиненко, и в случае со Скрипалями просили по официальным каналамзадействовать процедуры, которые существуют в рамках двусторонней конвенции сВеликобританией, в рамках конвенции Совета Европы. И в последнем случае соСкрипалями – в рамках конвенции по запрещению химического оружия", – приводит слова главы российского МИДа РИА Новости.Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательногоуправления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городкеСолсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявлениядоказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. ПозжеЛондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности кпокушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.Британские журналисты отметили позже, что полиция не подтвердилапричастность к отравлению Скрипалей Петрова и Боширова, которых британские СМИназывают "сотрудниками ГРУ". Однако это не мешает премьер-министруСоединенного Королевства Терезе Мэй заявлять в парламенте прямопротивоположное, вновь обвиняя в произошедшем Москву. А после публикации интервью с россиянамителеканалом RT вЛондоне заявили, что это очередная попытка русских спецслужб запутать следы.