Представители YouTube-канала Sent Into Space, которые запускают в космос различные предметы, от коктейлей до игрушек, отправили в стратосферу камеру, которая снимает в формате 360 градусов. Теперь каждый может посмотреть на этот полет от первого лица.

Представители YouTube-канала Sent Into Space, которые запускают в космос различные предметы, от коктейлей до игрушек, отправили в стратосферу камеру, которая снимает в формате 360 градусов. Теперь каждый может посмотреть на этот полет от первого лица.Авторы проекта говорят, что во время просмотра опубликованного ниже видео полет ощущается почти на физическом уровне. Этот эффект достигается из-за того, что у зрителя есть возможность "смотреть по сторонам", двигая курсором по видео.Авторы блога рекомендуют при просмотре этого видео надевать VR-очки. Впрочем, все прекрасно видно и без них.