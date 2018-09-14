С разрывом дипломатических отношений сравнил действия Синода Русской православной церкви по Константинополю глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Так РПЦ отреагировала на предоставление автокефалии православной церкви на Украине.

С разрывом дипломатических отношений сравнил действия Синода Русской православной церкви по Константинополю глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Так РПЦ отреагировала на предоставление автокефалии православной церкви на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат назначил своими экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.Евхаристическое общение между церквами пока не прерывается, подчеркнул митрополит Иларион. Но поминовение константинопольского патриарха Варфоломея при богослужениях прекращается. Дальнейшие действия РПЦ будут зависеть от поведения Константинополя. И этот ответ будет поэтапным.Брифинг митрополита Илариона после завершение заседания Синода транслировали телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu."Если они доведут свое черное дело до конца, мы полностью разорвем с ними евхаристическое общение. Что это будет означать? То, что Константинопольский патриарх, который часто себя позиционирует как глава 300-миллионного православного населения планеты, по крайней мере, его часто так называют в СМИ, уже не будет таковым, — пояснил митрополит Иларион. — По крайней мере половина православного населения планеты не будет его признавать даже как первого среди равных".Среди дальнейших ходов РПЦ в этой партии – выход из проводимых в Америке епископских ассамблей, организаций, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя, прекращение богословских диалогов."Полный разрыв отношений возможен только после отсутствия реакции на эти шаги. На каждом этапе (своей реакции) Церковь дает человеку возможность остановиться и покаяться", — подчеркнул митрополит Иларион.