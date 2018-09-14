Певицу Ани Лорак в последниее
время очень жалеют в Сети. Интернет-обыватели мечтаю, чтобы знаменитость
бросила неверного супруга и нашла достойного мужчину.
Певицу Ани Лорак в последниее
время очень жалеют в Сети. Интернет-обыватели мечтаю, чтобы знаменитость
бросила неверного супруга и нашла достойного мужчину.
Особенно активно поклонники
сватают Лорак за певца Сергея Лазарева. Знаменитостей часто видят вместе.
К примеру, на конкурсе
молодых исполнителей "Новая волна – 2018" Лазарев особенно тепло
общался с Ани. Артисты периодически брали друг друга за руки и беседовали. А на
"белой вечеринке" две звезды вообще ушли в отрыв. Во время
выступления Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка,
Ани и Сергей вышли на сцену и зажигательно станцевали.
Видео с жаркими плясками
Ани и Сергея приобрело бешеную популярность в Сети. Интернет-обыватели предположили, что знаменитости могут составить отличную пару. Однако таролог под
таинственным ником "Мантика" сомневается, что у них есть будущее.
"Сделала расклад на картах
Таро на пару Ани
Лорак и Сергей Лазарев, – сообщила ведунья. – Ани – девушка талантливая,
благородная, статная, она обладает влиянием в шоу-бизнесе – именно это все Сергей и хочет видеть в своей пассии. Но несмотря на наличие харизмы, достаточной, чтобы очаровать Сергея Лазарева, их отношения нельзя назвать
перспективными".
По словам таролога, Сергей слишком прост и
излишне напорист. "А Ани такое
отношение тяготит, и она робеет от общения с парнем и занимает позицию наивной
и непонимающей намеков девушки. Для Лорак молодые люди как Сергей носят
неоднозначный характер, ей не кажется серьезной такая подача себя. Для нее он
всегда будет казаться либо показушным, либо слишком простачком – она не любит
слишком напористых мужчин, а Лазарев давит своей харизмой. В его логике, все
должно быть просто: да – нет, действую – не действую, любовь – нелюбовь. Он не
сможет поддержать ту неуловимую игру флирта, к которой привыкла Ани, – написала Мантика в соцсетях. Она уверена, что
отношения в этой паре вряд ли возникнут.