Певицу Ани Лорак в последниее время очень жалеют в Сети. Интернет-обыватели мечтаю, чтобы знаменитость бросила неверного супруга и нашла достойного мужчину.

Певицу Ани Лорак в последниеевремя очень жалеют в Сети. Интернет-обыватели мечтаю, чтобы знаменитостьбросила неверного супруга и нашла достойного мужчину.Особенно активно поклонникисватают Лорак за певца Сергея Лазарева. Знаменитостей часто видят вместе.К примеру, на конкурсемолодых исполнителей "Новая волна – 2018" Лазарев особенно теплообщался с Ани. Артисты периодически брали друг друга за руки и беседовали. А на"белой вечеринке" две звезды вообще ушли в отрыв. Во времявыступления Андрея Данилко, более известного под псевдонимом Верка Сердючка,Ани и Сергей вышли на сцену и зажигательно станцевали.Видео с жаркими пляскамиАни и Сергея приобрело бешеную популярность в Сети. Интернет-обыватели предположили, что знаменитости могут составить отличную пару. Однако таролог подтаинственным ником "Мантика" сомневается, что у них есть будущее."Сделала расклад на картахТаро на пару АниЛорак и Сергей Лазарев, – сообщила ведунья. – Ани – девушка талантливая,благородная, статная, она обладает влиянием в шоу-бизнесе – именно это все Сергей и хочет видеть в своей пассии. Но несмотря на наличие харизмы, достаточной, чтобы очаровать Сергея Лазарева, их отношения нельзя назватьперспективными".По словам таролога, Сергей слишком прост иизлишне напорист. "А Ани такоеотношение тяготит, и она робеет от общения с парнем и занимает позицию наивнойи непонимающей намеков девушки. Для Лорак молодые люди как Сергей носятнеоднозначный характер, ей не кажется серьезной такая подача себя. Для нее онвсегда будет казаться либо показушным, либо слишком простачком – она не любитслишком напористых мужчин, а Лазарев давит своей харизмой. В его логике, вседолжно быть просто: да – нет, действую – не действую, любовь – нелюбовь. Он несможет поддержать ту неуловимую игру флирта, к которой привыкла Ани, – написала Мантика в соцсетях. Она уверена, чтоотношения в этой паре вряд ли возникнут.