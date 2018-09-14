В СКР сообщили о завершении расследования и отправке в прокурору материалов дела Седьмой студии о хищении из бюджета 133 миллионов рублей.

В СКР сообщили о завершении расследования и отправке в прокурору материалов дела "Седьмой студии" о хищении из бюджета 133 миллионов рублей, передает "Интерфакс".Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой и Софьи Апфельбаум. "Они обвиняются в совершении преступления предусмотренного статьей "Мошенничество в особо крупном размере" УК РФ, — сказала Петренко.По версии следствия, обвиняемые похитили 133 миллионов рублей бюджетных денег из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 гг. АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа" по ежегодным соглашениям о выделении субсидий.По словам Петренко, собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу, в связи с чем оно направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.