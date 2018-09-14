Ольга Бузова страдает от нехватки мужского внимания. Поющая телеведущая утомила поклонников жалобами о своем одиночестве.

Ольга Бузова страдает отнехватки мужского внимания. Поющая телеведущая утомила поклонников жалобами освоем одиночестве.После развода Бузовой сфутболистом Дмитрием Тарасовым прошло уже более двух лет. И если спортсмен заэто время успел обзавестись женой и ребенком, то Ольга так и осталась одна.Сразу после расставания с мужемтелеведущая с головой ушла в работу, ей было не до романов, однако уже черезгод она обнаружила, что теперь даже любимое дело не приносит ей удовлетворения.Она захотела увидеть рядом с собой крепкое мужское плечо.Желание срочно найти мужа сталопросто навязчивой идеей звезды. В каждом втором интервью она кричала, чтострадает без любви и уже давно не занималась сексом. Телевизионщики решилиприйти на помощь Ольге и создали целое реалити-шоу "Замуж за Бузову".Из сотен претендентоввыбрали 15 замотивированных на отношения женихов и предоставили Ольгебуквально на блюдечке. В итоге знаменитость выбрала десятерых, которых теперьиспытывает на прочность.Целыми днями накаченные красавцы кружат вокруг артистки, осыпают ее подарками и цветами, делают комплименты иустраивают романтичные сюрпризы. Однако Бузова все равно не удовлетворена. Она продолжает публиковать в Instagram, унылые посты о том, как ей одиноко."Я очень хочу любить и бытьлюбимой 👸🏻🙏🏻🙌🏻 просто мне сложно 😔 довериться, открыться и поверить мужчинам! Ястараюсь, правда 😔😔😔 Но я смогу полюбить только того, кто примет меняполностью...такой, какая я есть...И которого мне не нужно будет менять, что-тообъяснять и подстраивать под себя...Просто он должен быть "моим" человеком ❤️ (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", – плачется Ольгафолловерам.Поклонники пытаютсяобразумить артистку. Они советуют Ольге перестать быть эгоистичной маленькойдевочкой, которая зациклена только на себе."На свете нет идеальногочеловека..и даже ты,я, никто не идеален.вы требуете,чтобы вас приняли такойкакая вы есть,а почему вы не принимаете мужчину,которого вы любите таким какойон есть...нужно идти на компромис", "Оля рассуждает, как эгоистичная обиженнаямалолетняя девчонка! Я поражаюсь, что в 32 года можно писать такую чушь науровне развития 18 летнего возраста! 🤦🏻‍♀️", "Такимкак ты есть, принимают только Мама с папой, а отношения это работа, и придетсяи менять и объяснять и подстраиваться. Вам никто не нужен", – пишут интернет–обыватели.