Российский журналист Дмитрий Дибров стал гостем утреннего
шоу Первого канала Сегодня. День начинается. В студии обсуждали детей
звездных родителей и генетику.
Российский журналист Дмитрий Дибров стал гостем утреннего
шоу Первого канала "Сегодня. День начинается". В студии обсуждали детей
звездных родителей и генетику.
Ведущие спрашивают у Дмитрия: "Сколько у вас детей?" Дибров
с улыбкой переспрашивает: "Из тех, что я знаю?" На съемочной площадке раздается смех. Ему отвечают утвердительно, после чего журналист сообщает
присутствующим о наличие пятерых детей.
Знаменитость отмечает, что в воспитании наследников никаких правил не
придерживается. По его мнению, единственное, что должен делать
хороший родитель – это быть интереснее, чем гаджеты. Если малыш спрашивает,
например, сколько живет утка, то отец ни в коем случае не должен показывать
своего незнания. Необходимо выбежать за дверь, узнать и вернуться во всеоружии.
"Папа не имеет права чего-то не знать", – отметил артист.
Некоторые зрители, в частности, колумнист "Комсомольской
правды" Валентина Львова были разочарованы насмешливым тоном Диброва. "Ну,
исходя из предыдущего диалога, зритель уже понимает, что конкретный папа даже
не знает точно, сколько у него детей. Зато теперь мы в курсе, что утка живет
три года. Это, безусловно, важнее. Тем более что один из известных детей
Диброва, по словам умного папы, "пишет новеллы, и они напоминают Фаулза". Ага.
Новеллы. Напоминают Фаулза. Писателя, который стал известен благодаря довольно
крупным литературным формам", – справедливо заметила Львова.
Напомним, Дмитрий Дибров женился на уроженке Ростова-на-Дону
Полине в 2009 году, тогда девушке было 20 лет. Молодая супруга подарила
телеведущему троих сыновей. Также у журналиста есть сын Денис от первого брака
и дочь Лада, которую ему родила вторая супруга.