Российский журналист Дмитрий Дибров стал гостем утреннего шоу Первого канала Сегодня. День начинается. В студии обсуждали детей звездных родителей и генетику.

Российский журналист Дмитрий Дибров стал гостем утреннегошоу Первого канала "Сегодня. День начинается". В студии обсуждали детейзвездных родителей и генетику.Ведущие спрашивают у Дмитрия: "Сколько у вас детей?" Дибровс улыбкой переспрашивает: "Из тех, что я знаю?" На съемочной площадке раздается смех. Ему отвечают утвердительно, после чего журналист сообщаетприсутствующим о наличие пятерых детей.Знаменитость отмечает, что в воспитании наследников никаких правил непридерживается. По его мнению, единственное, что должен делатьхороший родитель – это быть интереснее, чем гаджеты. Если малыш спрашивает,например, сколько живет утка, то отец ни в коем случае не должен показыватьсвоего незнания. Необходимо выбежать за дверь, узнать и вернуться во всеоружии."Папа не имеет права чего-то не знать", – отметил артист.Некоторые зрители, в частности, колумнист "Комсомольскойправды" Валентина Львова были разочарованы насмешливым тоном Диброва. "Ну,исходя из предыдущего диалога, зритель уже понимает, что конкретный папа дажене знает точно, сколько у него детей. Зато теперь мы в курсе, что утка живеттри года. Это, безусловно, важнее. Тем более что один из известных детейДиброва, по словам умного папы, "пишет новеллы, и они напоминают Фаулза". Ага.Новеллы. Напоминают Фаулза. Писателя, который стал известен благодаря довольнокрупным литературным формам", – справедливо заметила Львова.Напомним, Дмитрий Дибров женился на уроженке Ростова-на-ДонуПолине в 2009 году, тогда девушке было 20 лет. Молодая супруга подарилателеведущему троих сыновей. Также у журналиста есть сын Денис от первого бракаи дочь Лада, которую ему родила вторая супруга.