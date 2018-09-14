Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня отмечает день рождения. С 53-летием его уже поздравили глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководители российских регионов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня отмечает день рождения. С 53-летием его уже поздравили глав государств и правительств зарубежных стран, а также руководители российских регионов."Ваши несомненный организаторский талант, огромный опыт государственного управления и стратегическое мышление способствуют эффективному решению актуальных вопросов развития РФ и повышению ее авторитета в мировом сообществе", — отметил в своем поздравлении президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пожелал Медведеву осуществления намеченных планов, доброго здоровья, счастья и благополучия, а также выразил надежду на дальнейшее содействие в укреплении белорусско-российских связей, передает РИА Новости."В адрес Дмитрия Медведева поступают поздравления с днем рождения от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций", — сообщили в пресс-службе правительства РФ.В частности, по телефону главу кабинета министров поздравили премьер-министры Белоруссии Сергей Румас, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Узбекистана Абдулла Арипов. В ходе бесед обсуждались и актуальные вопросы двусторонних отношений, отметили в пресс-службе.Глава Крыма Сергей Аксенов написал на своей странице в Facebook, что "Дмитрий Анатольевич — один из самых авторитетных государственных деятелей современной России, политик, пользующийся заслуженным уважением в нашей стране и мире" и пожелал "новых успехов в трудах на благо Отечества".По мнению главы Ингушетии Юнус-Бек Евкурова, Дмитрий Медведев снискал заслуженный авторитет и всеобщее признание "за свои профессиональные качества, активную гражданскую позицию, огромное чувство ответственности за судьбу Отечества". "Во многом благодаря его личному участию в нашей республике успешно решаются вопросы социально-экономического развития", — подчеркнул Евкуров, поздравляя главу правительства на своей страничке в Instagram.В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" напомнил, что Медведев возглавляет правительство страны в сложное время, однако ему удается "обеспечивать реализацию задач, поставленных президентом России по минимизации негативных последствий антироссийского курса США", а также выполнить все социальные обязательства государства.Свои поздравления также опубликовали глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и другие.