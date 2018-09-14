Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о долге Украины перед Россией - того самого, что числится за Киевом еще с 2013 года, когда средства получило правительство Януковича.

Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о долге Украины перед Россией — того самого, что числится за Киевом еще с 2013 года, когда средства получило правительство Януковича. Еще полтора года назад Высокий суд Лондона признал долг суверенным и обязал Киев выплатить и его, и проценты. Теперь новый вердикт. Вернет ли Украина то, что должна?Первая инстанция — Высокий суд Лондона — решила, что Украина обязана выплатить России долг. А теперь следующая — апелляционная — постановила провести дополнительное разбирательство."Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырех доводов украинской стороны было не поддержано три. По одному из них апелляционный суд Англии решил провести более глубокое детальное изучение вопроса", — объясняет Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ.Представители Украины с заседания суда уходят по-английски. Реакция официального Киева неизменна: Украина долг вообще не признает."Соглашения по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов США являются ничтожными и не подлежат принудительному исполнению. Они были подписаны в условиях, когда Россия угрожала Украине агрессией. Угрожала и до подписания, и после, и угрожает до сих пор", — заявила Оксана Маркарова, и.о. министра финансов Украины.Украина уверяет, что выпустила евробонды на сумму 3 миллиарда долларов под российским давлением. Но вот, как это было: в 2013 году Киев попросил о финансовой помощи, а Москва согласилась."На абсолютно законных основаниях правительство Украины разместило облигации, по которым доверенным лицом выступала английская юридическая компания. Она размещала эти облигации. Договор был оформлен в английском праве. И предварительно Высокий суд Лондона в начале этого года вынес решение в пользу России", — рассказывает Николай Азаров, премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.О кредитной линии торжественно объявили после переговоров российского и украинского президентов в Кремле."Кредит был предоставлен под 5 процентов — это очень льготные условия, процент был ниже, чем в среднем по рынку в то время. Это была финансовая преференция от Российской Федерации", — поясняет Константин Вышковский, директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов РФ.Но нынешний украинский режим посчитал, что свободен от любых финансовых обязательств. Стоимость самих облигаций 3 миллиарда долларов, невыплаченные проценты — 75 миллионов, а еще и штрафы за просрочку платежей 674 тысячи долларов в день. Только по приблизительным подсчетам набежало уже на 700 миллионов, и долг продолжает расти."Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение откладывает окончательное решение по урегулированию спора РФ с Украиной на некоторое время. Надеемся, что следующая, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", — заявил Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ, министр финансов РФ.В итоге сумма получится астрономическая, для и без того нестабильной украинской экономики совершенно неподъемная. Страна и так живет в долг. И вот сегодня президент Украины Петр Порошенко подписывает документы на очередной займ у Евросоюза. Миллиард евро.При этом Порошенко не упоминает, что большая часть кредита пойдет на выплату процентов по предыдущим — полная финансовая зависимость от Запада. Госдолг Украины — 76 миллиардов долларов, и он увеличивается на 5 миллиардов в год. И это не только неминуемо ведет страну к банкротству, но и планомерно ухудшает жизнь ее населения.