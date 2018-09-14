Кто будет наводить чистоту, а кто-то в это же время бегать. В субботу во Владимире в 14-й раз пройдёт Кросс наций.

Кто будет наводить чистоту, а кто-то в это же время бегать. В субботу во Владимире в 14-й раз пройдёт Кросс наций. Бегунам отдадут участок Лыбедской магистрали от Ерофеевского спуска до пересечения с улицей Усти-на-Лабе. Бегунов разделят на несколько возрастных категорий. Дистанций тоже будет несколько - в один, три и пять километров. Победителей наградят кубками и дипломами, а каждому участнику вручат памятные сувениры. Зарегистрироваться можно на месте, за час до соревнований. Поучаствовать в забегах приглашают всех желающих, главное, чтобы позволяло здоровье. Помимо справки необходимо представить документ, удостоверяющий личность. На время "Кросса наций" автомобили на Лыбедскую магистраль, естественно, не пустят. Водителям с 11 до 15 часов придётся объезжать бегунов по улицам Луначарского или Большой Нижегородской.