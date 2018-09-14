Строительство ФОКа уже включили в программу «Газпром - детям».

Строительство ФОКа уже включили в программу «Газпром - детям».На днях стало известно, что крупная федеральная компания построит в Иванове современный спортивный комплекс для детей.Новость, несомненно, позитивная для жителей города, но напрашивается вопрос: почему при этом не достраивают «замороженный» объект - дворец спорта на месте бывшего трамвайного депо?Ищите место для бассейнаЧтобы «Газпром» построил в Ивановской области спортивный объект, врио губернатора региона Станислав Воскресенский специально обратился с просьбой к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву и рассказал о необходимости создания в Иванове доступного для всех категорий детей дворца спорта с плавательным бассейном и ледовой ареной. Строительство ФОКа уже включили в программу «Газпром - детям».Проектирование и строительство начнётся в 2019 году. Мэру Владимиру Шарыпову дано поручение как можно скорее определиться с местом, где будет расположен комплекс.Почему же глава региона не вспомнил про уже строящийся в областном центре дворец?Ждали три годаМасштабный проект дворца игровых видов спорта в Иванове получил огромный общественный резонанс на старте - было много и сторонников, и противников амбициозной затеи со строительством спорткомплекса. Ещё в 2011 году была готова проектно-сметная документация, а в 2012 году началось собственно строительство. Тогда же на объект выделили из федерального, областного и городского бюджетов в общей сумме 90 млн руб. Чиновники сообщали, что строительство Дворца игровых видов спорта рассчитано на три года. Итоговая стоимость дворца, которую тогда называли, - 650 млн руб.Однако спустя три года в 2015 году недостроенный дворец «заморозили», объяснив это экономическим кризисом. Цена вопроса при этом тоже возросла: по оценкам властей, на завершение строительства требовалось на тот момент около 400 млн руб. Общая стоимость объекта выросла до 900 млн руб.«Золотая» консервацияЧиновники отправили объект на консервацию на два года. То есть срок истёк в 2017 году. Ивановский департамент строительства в марте 2017 года направлял в Минспорта РФ заявку на возобновление работ, однако она осталась без ответа. Об этом рассказал 18 мая прошлого года на заседании комитета по бюджету и налогам Ивановской городской думы начальник городского управления капитального строительства Андрей НАУМОВ.Интересен факт, что на консервацию объекта регулярно тратятся немалые деньги. Например, летом 2015 года на консервацию Дворца было выделено около 7,4 млн руб. Изначально эти деньги должны были потратить на строительство нового детского сада в микрорайоне Сортировка. В 2016 году чиновники заявили уже о расходах на консервацию в 9 млн руб.КомментарийИз ответа компании «Газпром» врио губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому:«Уважаемый Станислав Сергеевич, в связи с вашим обращением на имя председателя Правительства о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса сообщаем: председателем правления Газпрома А.Б.Миллером принято решение о включении в программу «Газпром - детям» строительство ФОКа с бассейном и катком в г. Иваново. Начало реализации проекта по проектированию и строительству объекта запланировано на 2019 год».