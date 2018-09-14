Рынок переехал, а разбитая дорога осталась. Посетители торгового центра, что находится в восточном районе города, жалуются на проезжую часть. Подъехать к парковке и спорткомплексу, не провалившись в дорожную яму, невозможно, говорят автолюбители. Неудобно и пешеходам, которые вынуждены обходить то и дело возникающие аварийные ситуации. Когда участок пути приведут в нормативное состояние, расскажем далее.

Рынок переехал, а разбитая дорога осталась. Посетители торгового центра, что находится в восточном районе города, жалуются на проезжую часть. Подъехать к парковке и спорткомплексу, не провалившись в дорожную яму, невозможно, говорят автолюбители. Неудобно и пешеходам, которые вынуждены обходить то и дело возникающие аварийные ситуации. Когда участок пути приведут в нормативное состояние, расскажем далее.Хочешь на рынок - поезжай по ямам. Вот уже год автолюбители, которые посещают этот торговый центр, вынуждены рисковать своими авто. Чтобы припарковаться или заехать на территорию - необходимо преодолеть участок из ям и ухабов.Михаил, водитель: "Ужас, ужас. Тут ездить невозможно, одни ямы, как тут ездить?"Александр, водитель: "И так видно, что она разбитая вся". - "Давно?" - "Давно. По-моему, этим участком никто не занимается".Страдают и пешеходы. Ведь движение автомобилей здесь очень интенсивное, рассказывают местные жители. Тротуара нет. По пути следования людям приходиться обходить и ямы, и припаркованный транспорт.Юлия, пешеход: "А пешеходам вообще, "разлюли-малина". Колёса - в яму, и вся стоишь, показывает, что её облили. Когда дожди, машины грязные, и близко к ним не встанешь и вот выкручиваешься" .Дорога в таком состоянии уже год. Раньше на этом месте был центральный въезд на рынок, рядом располагался палаточный городок, где велась торговля, поэтому на состояние этого участка пути никто внимание и не обращал. Теперь же рынок переехал в торговый центр, уличные лотки убрали, обнажив дорожную проблему.Татьяна: "Здесь стояли всякие киоски, незаметно было. А сейчас рынок переехал. Стало заметно".Юрий: "Состояние дороги, конечно, скверное, неужели у мэрии города нет людей, которые занимаются просмотром таких ухаб".Это дорога муниципальная, пояснили в администрации торгового центра. Вот только латать ямы предприниматели будут за свой счёт. К ремонту приступят в ближайшее время.Никита Першин, сотрудник торгового центра: "Мы сейчас будем её своими силами опять восстанавливать". - "Это в ваших интересах?" - "Это для наших покупателей, арендаторов и всех остальных". - "А когда, в какие сроки?" - "На следующей неделе договор заключается с подрядчиками".По словам руководителей Торгового центра, ремонт будет ямочный. Фрагментарного благоустройства на этом участке будет вполне достаточно и хватит минимум на пять лет.