Российский хип-хоп-исполнитель Элджей отменил концерт в Махачкале. Об этом звезду попросили организаторы.

Российскийхип-хоп-исполнитель Элджей отменил концерт в Махачкале. Об этом звезду попросилиорганизаторы.Выступлениедолжно было состояться в здании филармонии 5 октября. Однако за пару недель доназначенной даты в кассах перестали продавать балеты на концерт.Каксообщает Super.ru Элджей не появится в Махачкале. Компания, отвечающая заорганизацию выступления, ссылается на некие "проблемы".Отметим,что недавняя отмена концерта певца Егора Крида переросла во всероссийскийскандал. Артисты лейбла Black Star планировали посетить Дагестан. ОднакоЕгор Крид отменил выступление, намеченное на 9 сентября, из-за угроз отсторонников победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ХабибаНурмагомедова. Спортсмен их поддержал, заявив, что отмена концерта – невеликаяпотеря.Позжев полемику вступил Тимати (Тимур Юнусов), призвавший Хабиба договориться.Однако дело окончилось взаимными оскорблениями. Оба заявили, что оппонент неимеет такого влияния, чтобы заставить изменить убеждения.В ссору даже включился глава Чечни Рамзан Кадыров. Он снял мотивирующий ролик, где призвалдагестанцев к порядку, а также объяснил причину недовольства спортсмена. Якобы тот готовится к бою, поэтому нервничает.