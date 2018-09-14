Голливудская актриса Меган Маркл вытянула счастливый билет, познакомившись с британским принцем и став его женой. Однако ради любви к монаршему отпрыску ей пришлось многим пожертвовать, она в пух и прах разругалась с родным отцом.

Голливудская актриса Меган Маркл вытянула счастливый билет, познакомившисьс британским принцем и став его женой. Однако ради любви к монаршему отпрыскуей пришлось многим пожертвовать, она в пух и прах разругалась с родным отцом.Как сообщает американский таблоид National Enquirer недавно Марклполучила четкие инструкции от Елизаветы II. В случае смерти ее родителя – Томаса Маркла экс-актриса должнабудет проигнорировать его похороны, и тем самым предать его.Якобы советники монарха уже подготовили несколько внятных предлогов,под которыми герцогиня Сассекская с чистой совестью сможет пропустить прощаниес родственником. В качестве компенсации планируется передать кругленькую сумму наблаготворительность от имени Томаса.Отмечается, что Букингемский дворец опасается провокаций состороны недружелюбно настроенной американской родни Меган. Королева хочетмаксимально дистанцировать ее от близких.Напомним, в последние полгода Томас Маркл, недавно перенесшийоперацию на сердце, не может воздержаться от скандальных заявлений в прессе. Многиеслова мужчины заставляют Меган не только краснеть от смущения, но иприводят в ярость.К примеру, в недавнем интервью отец герцогини набросился набританских монархов с обвинениями и заявил, что не перестанет обращаться кдочери со страниц СМИ. "Лимит моего терпения по отношению к Меган икоролевской семье подходит к концу. Они хотят, чтобы я молчал, они хотят, чтобыя ушел. Но я не буду молчать. Меня раздражает чувство превосходства, котороеесть у Меган. Она была бы никем без меня. Я сделал ее той герцогиней, которойона является сейчас", – сообщил Томас Маркл журналистам.Часто через прессу выражает свое недовольство и сводная сестра Меган – Саманта. Напомним, ранее она обвинила Маркл в том, что таиз-за своей холодности может довести отца чуть ли не до могилы.