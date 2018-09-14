В московском метро произошел второй за день случай падения пассажира на рельсы. Примерно в 17:12 на станции Лубянка 80-летняя женщина упала с платформы на пути. А утром аналогичное ЧП случилось на станции Боровицкая.

В московском метро произошел второй за день случай падения пассажира на рельсы.Примерно в 17:12 на станции "Лубянка" Сокольнической линии 80-летняя женщина по собственной неосторожности упала с платформы на пути."Поезд совершил экстренное торможение, но тем не менее, пострадавшая оказалась под поездом, при этом осталась жива", — рассказал ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.Чтобы вызволить пострадавшую потребовалось 15 минут. В это время поезда не ходили от станции "Комсомольская" до станции "Парк культуры". Прибывшие врачи скорой помощи диагностировали у нее ушибы и растяжения мягких тканей, а также болевой шок.Ранее утром 30-летняя женщина упала на рельсы на станции метро "Боровицкая". Пассажирка оказалась под поездом о собственной неосторожности, так как была пьяна. В результате ЧП она получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.