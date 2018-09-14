В студии Прямого эфира собрались участники марафона добра, который начался с певицы Кати Семеновой и чудесным образом по цепочке помог очень многим людям, о проблемах которых никто не знал. Например, на лавочке вокзала в Кавминводах нашли Джамшута - актера Валерия Магдьяша, ставшего бомжом.

В студии программы "Прямой эфир" собрались участники марафона добра, который начался с певицы Кати Семеновой и чудесным образом "по цепочке" помог очень многим людям, в том числе и известным персонам, о проблемах которых никто не знал.По совету Андрея Малахова после тяжелого развода Катя Семенова решила начать жизнь с чистого листа и приняла помощь телеведущего и его команды, которые за сутки отремонтировали ее жилье.Катя Семенова, желая запустить добро дальше, нашла у себя в соцсетях письмо с криком о помощи незнакомой женщины из Анапы.Татьяна Ванчугова признается, что не ожидала получить ответ от знаменитости. Семенова же развила бурную деятельность и помогла женщине после пережитых трагедий начать новую жизнь.Затем уже и сама Татьяна решила сделать добро – помочь человеку, который в этом нуждается. В конце апреля она ездила в Ессентуки и там на вокзале увидела мужчину, который спал на лавочке. Судя по всему, он был бездомным.Каково же было удивление Татьяны, когда в бомже она узнала Валерия Магдьяша, известного по роли Джамшута.Актер, действительно, некоторое время назад собрал приличную сумму для покупки новой квартиры в Москве, но когда поехал в банк с сумкой, набитой деньгами, получил удар трубой по голове.В итоге Валерий попал в больницу, оставшись без денег, жилья и документов, а выписавшись из медучреждения, уехал в Кавминводы. Там, на привокзальной лавочке, его и нашла Татьяна. Женщина пригласила Валерия к себе в Анапу, где он отблагодарил ее за помощь тем, что умеет делать лучше всего. То есть ремонтом.Пришел в студию, чтобы передать бумеранг добра, и дрессировщик Виталий Смолянец.В феврале 2015 года, спасая людей в ДТП на трассе, он сам попал под фуру и потерял обе ноги. Дрессировщик рассказал, какую огромную помощь получил тогда и от циркового сообщества, и от простых людей, собравших огромную сумму – 800 тысяч рублей — ему на операцию и протезы.В студию пришли те, кого тогда спас Виталий, а еще он сам пригласил в цирк и провел за кулисы другую народную героиню — медсестру Наталью Кунафееву с ее маленьким сыном.В ноябре Наталья, не раздумывая, кинулась в ледяную реку, куда на ее глазах "нырнул" с моста автомобиль, и спасла находившуюся в нем девушку.На марафон добра пришла и Ирэн Беленькая. Она продала трехкомнатную квартиру и дом в Подмосковье и открыла Шереметьевский приют, который уже спас больше трех тысяч собачьих жизней.Свой бумеранг добра отправили в этой программе и экстремал из Минска — чемпион мира по мертвой петле Иван Красовский, и Марина Куклина из Козельска.Эта женщина взяла из закрывающегося детдома 11 детей, всего же воспитала 27 "приемышей", а еще помогает Кристине Евтушенко из Челябинска, усыновившей после семейной трагедии семь братьев и сестер.Почему Магдьяш – Джамшут никому не рассказал о своей беде и о чем попросил родных в эфире программы? Не станет ли бомжом певец Шура, который тоже по собственной беспечности лишился квартиры? Что сказал Смолянцу Эдгард Запашный? Легко ли быть хозяйкой собачьего приюта, и кто еще принял и, возможно, примет участие в марафоне добра – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".