Лера Кудрявцева удивляет поклонников точеной фигурой. Они просят
47-летнюю телеведущую поделиться секретом стройности и красоты.
Лера Кудрявцева удивляет поклонников точеной фигурой. Они просят
47-летнюю телеведущую поделиться секретом стройности и красоты.
Несколько недель назад Лера во второй раз стала мамой. Она
подарила супругу хоккеисту Игорю Макарову дочку Марию. Однако в декретном
отпуске звезда задерживаться не стала. Кудрявцева стала ведущей конкурса
молодых исполнителей "Новая волна-2018".
Уже на фестивале фанаты отметили, как замечательно выглядит Лера.
Она не только не набрала лишний вес, а кажется, стала еще стройнее.
Отметим, что на днях звезда опубликовала в личном Instagram снимок,
на котором выглядит значительно моложе своих лет. Она запечатлена в
нежно-розовом платье-футляре с длинными рукавами, расклешенными к низу. Звезда дополнила
образ босоножками серебряного тона и сумочной с бахромой в тон.
Поклонники не узнали Кудрявцеву. Они восхитились отличным
внешним видом знаменитой телеведущей.
"Лера! КААААК так быстро ты
в форму пришла???? (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну нет слов
как хороша сколько позитива удачи вам во всем и с рождением дочери это такое
счастье дети🌺🌷🌸🌸", "Эталон
стиля👏", "Фигура
космос у вас Лера", "Прекрасно выглядит. Шикарная женщина. Всего ей хорошего.
Здоровья и любви", "Лера украшает одежду! Все просто она красавица! И что б ни
примеряла все супер!!!", "Чтоб все женщины в Вашем возрасте так
выглядили!!!! Это колоссальный труд над собой!!! Успехов Вам и здоровья
доченьке!!!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", – писали интернет-обыватели в комментариях.