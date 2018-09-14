Лера Кудрявцева удивляет поклонников точеной фигурой. Они просят 47-летнюю телеведущую поделиться секретом стройности и красоты.

Лера Кудрявцева удивляет поклонников точеной фигурой. Они просят47-летнюю телеведущую поделиться секретом стройности и красоты.Несколько недель назад Лера во второй раз стала мамой. Онаподарила супругу хоккеисту Игорю Макарову дочку Марию. Однако в декретномотпуске звезда задерживаться не стала. Кудрявцева стала ведущей конкурсамолодых исполнителей "Новая волна-2018".Уже на фестивале фанаты отметили, как замечательно выглядит Лера.Она не только не набрала лишний вес, а кажется, стала еще стройнее.Отметим, что на днях звезда опубликовала в личном Instagram снимок,на котором выглядит значительно моложе своих лет. Она запечатлена внежно-розовом платье-футляре с длинными рукавами, расклешенными к низу. Звезда дополнилаобраз босоножками серебряного тона и сумочной с бахромой в тон.Поклонники не узнали Кудрявцеву. Они восхитились отличнымвнешним видом знаменитой телеведущей."Лера! КААААК так быстро тыв форму пришла???? (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну нет словкак хороша сколько позитива удачи вам во всем и с рождением дочери это такоесчастье дети🌺🌷🌸🌸", "Эталонстиля👏", "Фигуракосмос у вас Лера", "Прекрасно выглядит. Шикарная женщина. Всего ей хорошего.Здоровья и любви", "Лера украшает одежду! Все просто она красавица! И что б нипримеряла все супер!!!", "Чтоб все женщины в Вашем возрасте таквыглядили!!!! Это колоссальный труд над собой!!! Успехов Вам и здоровьядоченьке!!!🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷", – писали интернет-обыватели в комментариях.