Полузащитник Манчестер Сити и сборной Англии Рахим Стерлинг готов остаться в клубе, если ему поднимут заплату. Он просит поднять недельный оклад со 175 000 до 275 000 фунтов.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг готов остаться в клубе, если ему поднимут заплату. Он просит поднять недельный оклад со 175 000 до 275 000 фунтов.По информации The Times, в ближайшее время по этому поводу состоятся переговоры между игроком и руководством клуба. Если условия Стрелинга будут приняты, он станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов английской премьер-лиги.На данный момент больше всех в чемпионате Англии зарабатывает чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес. Его недельный оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.