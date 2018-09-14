Компания Samsung пригласила прессу на презентацию 11 октября новейшего Galaxy-устройства, которое даст больше возможностей выразить себя, как никогда раньше. Место и время начала мероприятия уточнят позднее. Как сообщается на картинке-тизере, его можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте производителя.

Компания Samsung пригласила прессу на презентацию 11 октября "новейшего Galaxy-устройства, которое даст больше возможностей выразить себя, как никогда раньше". Место и время начала мероприятия уточнят позднее. Как сообщается на картинке-тизере, его можно будет посмотреть в прямом эфире на официальном сайте производителя.В Samsung обещают, что аппарат принесет "в четыре раза больше удовольствия". В связи с этим возникла догадка, что показана будет новая модель Galaxy Zoom с четырьмя тыловыми камерами, о которой прошли слухи в июле.По-видимому, новинка окажется смартфоном-середняком. Свой обычный лимит на флагманы на этот год компания уже исчерпала: в феврале состоялся дебют Galaxy S9 и S9 Plus, а в августе Samsung представила Galaxy Note 9.По другой версии, корейцы намерены показать первый в истории коммерческий смартфон со сгибаемым экраном. В начале сентября глава мобильного подразделения Samsung Донг Джин Ко пообещал, что такое устройство будет анонсировано до конца года.∎В Samsung пообещали представить сгибаемый смартфон до конца года читайте такжеОн заявил, что компания "почти завершила" процесс разработки сгибаемого аппарата, оказавшийся весьма "сложным". Теперь, как выразился Джин Ко, Samsung "пора исполнить обещания".