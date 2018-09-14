Эксперт по распознаванию лжи, профайлер Илья Анищенко оценил поведение подозреваемых Лондоном Александра Петрова и Руслана Боширова. По его мнению, мужчины принадлежат к секс-меньшинствам.

Эксперт по распознаванию лжи, профайлер Илья Анищенко оценил поведение подозреваемых ЛондономАлександра Петрова и Руслана Боширова. По его мнению, мужчиныпринадлежат к секс-меньшинствам.Специалист уверен, чтоинтервью главреда телеканала RT Маргариты Симоньян хорошо смонтировали, поэтому какие-то моментылжи россиян определить трудно. Он считает, что из беседы многое вырезали.Анищенко отметил, что главные герои часто уходили от прямого ответа иливовсе отвечали вопросом на вопрос."Обычно является одним из признаков лжи, но может быть и растерянностью… На мойвзгляд, смонтирован ответ на вопрос про "Новичок". Слишком уж резкий переходмежду вопросом и ответом… Похоже, отвечают они не с первого дубля", – цитируетэксперта "Московский комсомолец".Специалист по лжиобратил внимание на тот факт, что подозреваемые проигнорировали просьбупоказать фотографии, которые делали в Солсбери. Он уверен, что это поменьшей мере странно.Кроме того, Анищенко полагает, что Петров и Боширов относятся к представителямнетрадиционной сексуальной ориентации. "Это бросается в глаза. У Бошировакрасная повязка на руке, что свидетельствует о его причастности ксекс-меньшинствам. Я обратил внимание на его аккуратный маникюр. У мужчины –ровный загар, который можно получить в солярии… Петров сильно напрягся, когдаговорили про двухместную кровать в их гостиничном номере", – пояснил эксперт.По его словам, именно тривопроса, связанные с их личной жизнью, вызвали у мужчин сильную реакцию. Ониерзали, сильно дышали и потели.При этом Анищенко заявил, что у него нет однозначной позициинасчет того, являются ли друзья шпионами или обычными туристами. "Сотрудники ГРУ и люди нетрадиционнойсексуальной ориентации будут выглядеть одинаково неубедительными. Видно, чтоПетров и Боширов что-то скрывают", – заключил эксперт.