В болгарской Софии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье.

В болгарской Софии продолжается чемпионат мира по художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина завоевала золотую медаль в личном многоборье.По результатам выступлений в четырех упражнениях (обруч, мяч, булавы, лента) 20-летняя россиянка набрала 81,450 балла и опередила ближайших конкуренток более чем на один балл. Серебро завоевала израильтянка Линой Ашрам (79,700), бронзу взяла еще одна россиянка Александра Солдатова (79,175).Отметим, что эта золотая медаль стала для Дины пятой, завоеванной в Софии. Ранее она победила в отдельных упражнениях с мячом, с обручем, с булавами, а также в командном турнире.