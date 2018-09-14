Он извинился перед жителями, что не смог реализовать все задуманное

Он извинился перед жителями, что не смог реализовать все задуманное13 сентября глава Галича Сергей Синицкий досрочно покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.Его первый заместитель Алексей Карамышев назначен исполняющим обязанности до проведения досрочных выборов.Сергей Синицкий извинился перед жителями, что не смог реализовать все задуманное:«Мы плодотворно трудились на протяжении трех лет. Всё это мы делали вместе, одной большой командой. Спасибо всем, кто поддерживал меня! Хочу выразить огромное спасибо губернатору Костромской области Сергею Константиновичу Ситникову за поддержку во всех делах».