Кино, театр, музыкальные концерты – жизнь в Москве, как обычно, кипит. Dni.Ru расскажут о самых интересных событиях ближайших семи дней. Куда пойти – выбор за вами!

Кино, театр,музыкальные концерты – жизнь в Москве, как обычно, кипит. Dni.Ru расскажут осамых интересных событиях ближайших семи дней. Куда пойти – выбор за вами!14 сентября, пятницаВ Крокус Сити Холле выступят немецкиеиндастриал-рокеры "OOMPH" в сопровождении симфонического оркестра. Коллективотыграет специальную программу для своих поклонников, в которой, как заявляюторганизаторы, будет уникальная музыкальная постановка, которую еще никому недоводилось видеть и слышать. Будут исполнены самые известные и проверенныевременем хиты "Ich Bin Du", "Labyrinth", "Augen Auf!", "Gott ist ein Popstar","Bonobo" – и все это в симфоническом звучании и в атмосфере камерного зала.В Театре Наталии Сац покажутбалет И.Сац и Е.Подгайца "Синяя птица". Это спектакль о поисках Птицы Счастья, которыймного десятилетий находился в репертуаре театра под руководством Наталии Сац.Он в свое время возник как поклон ее отцу, композитору Илье Сацу, написавшему кнему музыку. Сегодня театр вдохнул новую жизнь в знаменитый балет, придавнеувядающей музыке Ильи Саца первоклассную современную огранку. "Для нашеготеатра это принципиальный, знаковый проект, ведь без знаменитого спектакля МХТневозможно представить себе историю театра ХХ века, историю семьи Сац и историюДетского музыкального театра, – рассказывает художественный руководитель театраГеоргий Исаакян. – У нашей "Синей птицы" очень необычная, современнаяпостановочная группа, которая разговаривает с сегодняшним зрителем насегодняшнем театральном языке".В Театре Российской армии выступит Национальныйцентр исполнительских искусств Китая (Государственный Большой театр), которыйпредставит в России оперу "А зори здесь тихие" по одноименному произведениюБориса Васильева. Прозвучит концертное исполнение оперы, а также гала-концерт сучастием китайских и российских оперных певцов. Это первая в истории опера накитайском языке о Великой Отечественной войне, созданная китайскимкомпозитором. Тян Цзянпин – известный музыкант, профессор композиции вЦентральной музыкальной консерватории Китая, который первым в стране получилдокторскую степень по этому направлению.В Институте русскогореалистического искусства открыла свои двери выставка, посвященная ГеоргиюНисскому. Художник был популярен 1950-1960 годах и сейчас обретает новую славу.На его полотнах изображены железные дороги, автострады и самолеты в небе.Выставка знакомит гостей с лучшими работами художника, а также расскажет остановлении стиля Нисского, расскажет о его кумирах и последователях.Представлены работы тех, кто вдохновлял и учил его – Аркадия Рылова, ПетраКончаловского, Николая Рериха, Александра Дейнеки, Альбера Марке. В экспозицииимеется большое количество документальных материалов, почти все онипредставлены впервые даже для специалистов.В Светлановском зале Московскогомеждународного дома музыки покажут шоу "Metallica Romance". Прозвучатвсе баллады и главные хиты легендарной группы в исполнении симфоническогооркестра Morrison orchestra project под руководством Сергея Акимова. В качествевокалиста выступит Ронни Ромеро (Испания). Это будет рок-опера наоборот, когдарок-хиты будут переложены на язык классической музыки, рождая новое прочтениевсемирно известных композиций, в котором сплетаются воедино рок, электричество,акустика и классический канон.15 сентября, субботаНа площадкедизайн-завода "Флакон" пройдет первый фестиваль Сингапура в Москве. Гостисмогут познакомиться с настоящей сингапурской кухней, которую будут готовитьизвестные шеф-повары, чьи рестораны и стрит-фуд заведения имеют мишленовскиезвезды. Также будут представлены работы именитых дизайнеров, будет музыка,танцы и мастер-классы. Вниманию публики представят фотографии, демонстрирующиесамые живописные виды Сингапура, в кино-лаунже можно будет посмотреть лучшиешоу о Сингапуре, а любители спорта смогут увидеть прямую трансляцию гонки"Формула-1", которая как раз будет проходить в это время в городе-государстве.В театре "Миллениум" покажутспектакль "Поймай меня…сможешь?". По сюжету жена возвращается домой и застает мужас молодой красивой девушкой. Это будет комедия, где главные роли исполнят ФедорДобронравов, Елена Сафонова, Татьяна Васильева и Филипп Васильев. Как говорятсоздатели, спектакль подарит великолепные впечатления и незабываемый вечеркаждому зрителю.Детский музыкальный театр им.Наталии Сац покажет маленьким зрителям оперу Н.А. Римского-Корсакова "Ночьперед Рождеством". Спектакль станет для юных слушателей настоящим приключениеми оставит яркие впечатления. В постановке художественного руководителя театраГеоргия Исаакяна юные зрители от шести лет познакомятся с великим наследиеммировой и отечественной оперной музыки – и, скорее всего, влюбятся в нее.16 сентября, воскресеньеВ клубе "Москва"выступит группа "Мураками", в рамках которого вокалистка Диляра Вагапова отметитсвой День Рождения, а также будет презентован альбом "Кислород". Готовятсясюрпризы, а также теплая и душевная атмосфера.В Театре на Юго-Западе покажутспектакль "Мастер и Маргарита", поставленный по самому мистическому роману М.Булгакова. Это история о сущности человеческой жизни и великой любви, разрушающейлюбые преграды, которая не нуждается в представлении. Желающие смогут окунутьсяв атмосферу этого знакового произведения.17 сентября, понедельникВ шоу-руме Amoralle на Ленинскомпроспекте пройдет мастер-класс психолога Ирины Богачек, где гости смогутрассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Известно, в других людях нам ненравится и раздражает именно то, что есть в нашей собственной теневой стороне.Поэтому, на своем авторском мастер-классе эксперт предлагает женщинамрассмотреть свой "Ролевой Гардероб". Психолог предупреждает, чтогостей могут ожидать сюрпризы и откровения. Но генеральную уборку делать иногдавсе же нужно, считает Богачек. И предлагает расчистить свое пространство дляновых вещей и новых социальных ролей.18 сентября, вторникВ клубе "Агломерат"выступят гуру экспериментального метала из США "Rosetta". Коллектив играет отстраненнуюи в то же время очень трогающую и вдохновляющую тяжелую музыку, раскрывающуюглубины внутреннего космоса человека. В прошлом году у группы вышел сильныйновый альбом "Utopioid", в поддержку которого и состоится столичный концерт. Хотя,конечно же, не обойдется и без лучших композиций прошлых лет и сюрпризов.19 сентября, средаВ ГЛАВCLUB GREEN CONCERTвыступит группа "Sons Of Apollo". Это проект, основанный экс-участниками "Dream Theater" Майком Портным и Дереком Шериняном, бас-гитаристом "Mr.Big" и "The Winery Dogs"Билли Шихэном, вокалистом "Journey" Джеффом Скоттом Сото и бывшим гитаристом "GunsN’ Roses" Роном Талом. Это союз известных виртуозов, чей дебютный альбом "PsychoticSypmhony" получил одобрение публики и критиков. Дерек Шеринян рассказывает: "Ябы сказал, что мы играем весьма современную музыку, но делаем сие как бы солд-скульной душой. И считаю эту группу действительно уникальной, потому какнаряду с настоящей рок-н– ролльной развязностью, мы еще и виртуозы – а это,ребята, не сочтите за хвастовство – реально гремучая смесь!".20 сентября, четвергВ Центре фотографии имени братьевЛюмьер откроется выставка работ американского архитектурного фотографа XX векаЭзры Столлера. Будут представлены черно-белые фотографии общественных зданий,офисов и частных домов самого начала его карьеры в конце 1930-х по 1970-е. Гостиувидят Музей Соломона Гуггенхайма, музей американского искусства Уитни, небоскребыМанхеттена, терминал авиакомпании TWA аэропорта им. Джона Кеннеди, знаменитый"Дом над водопадом" и многие другие знаковые архитектурные строения эпохимодернизма. Выставка продлится до 2 декабря.В театре "Школа современнойпьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановка весьма далека отклассического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую все изучали, изучают ибудут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии, София танцует танго,Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не хуже, чем вдревнегреческой комедии.