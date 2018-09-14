Возвращаемся к теме отсутствия медицинского кабинета в детском саду № 8. Там он необходим. Напомним, вчера мы рассказывали, что этот садик на Верхней Дуброве посещают дети с нарушениями зрения, а кабинет с оборудованием для физиолечения уже два года под замком. Всё это время родители пытаются добиться его открытия, а пока вынуждены ездить на процедуры в 1-ю детскую поликлинику на Студеной горе.

Возвращаемся к теме отсутствия медицинского кабинета в детском саду № 8. Там он необходим. Напомним, вчера мы рассказывали, что этот садик на Верхней Дуброве посещают дети с нарушениями зрения, а кабинет с оборудованием для физиолечения уже два года под замком. Всё это время родители пытаются добиться его открытия, а пока вынуждены ездить на процедуры в 1-ю детскую поликлинику на Студеной горе.Кристина Сенчугова, мама воспитанника детского сада № 8: "Приходится на два часа каждый день отпрашиваться с работы. Ехать по всему городу по пробкам. Это занимает час или полтора, до садика нужно добраться. Сидим там в очереди, очереди очень большие. Дети нервничают, потом они очень плохо сидят на лечении, вертятся, крутятся. Конец рабочего дня. Все устают. Очень обидно, что в садике есть оборудование, а нам приходится беготней этой заниматься".Представитель управления образования накануне пообещала родителям, что в самое ближайшее время для медкабинета закупят недостающее оборудование. И медицинский блок передадут на обслуживание поликлиники. Однако сегодня главный врач детской поликлиники №1, комментируя эту ситуацию, сообщила, что перспективы открытия кабинета охраны зрения в 8-м детском садике - очень туманны. По словам Татьяны Максимовой, деньги, о которых говорили в управлении образования, предназначены на закупку оборудования для стандартного медкабинета, чтобы там можно было делать прививки и проводить профосмотры, но никак не лечение глаз. Что же касается медтехники, которая сейчас, по словам родителей, простаивает в детском саду, то проводить на ней процедуры малышам - опасно для здоровья.Татьяна Максимова, главный врач городской детской поликлиники № 1: "Во-первых, оно не проверено! Во-вторых, там паспорта даже исчезли. Как можно работать на оборудовании, где нет паспортов и оно не поверено. Ну и в-третьих, мы далеко-далеко ушли вперед за эти 25-30 лет. И нужно работать на новом оборудовании, а не на том, которое когда-то 30 лет назад приобрели, и мы хотим просто так сидеть. Да я не знаю, сегодня в деревне так не делают! Нужно работать грамотно".Кроме того, Татьяна Максимова не видит необходимости в повторном открытии кабинета охраны зрения на базе 8-го детсада. Поскольку в детской поликлинике на Студеной горе есть все условия для лечения ребят из этого дошкольного учреждения. А вот чтобы оказывать такую медицинскую помощь в садике, администрации придется закупить профильное оборудование и найти врача-офтальмолога и двух медсестер. Но пока такие предложения от города не поступали.Татьяна Максимова, главный врач 1-й городской детской поликлиники: "К нам ни разу обращений не было. Ну хорошо к нам, есть департамент здравоохранения. Наверно надо встречаться, надо решать. Но я вам хочу сказать, что на сегодняшний день необходимость в этих кабинетах охраны зрения при дошкольных учреждениях отпала, потому что в каждой поликлинике города Владимира создан кабинет охраны зрения. Каждый ребенок должен посещать свою поликлинику, где ему будет оказана высококвалифицированная помощь по последнему слову техники с новым оборудованием. Нам выделено на сегодняшний день еще 36 миллионов для закупки новейшего оборудования, в том числе в кабинеты охраны зрения. И не одно, и не два, а множество. Того, что нельзя сделать в кабинетах при садиках и при школах. И, пожалуйста, получайте высококвалифицированную помощь на базе детских городских поликлиник".