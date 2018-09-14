Показ новой коллекции нижнего белья, разработанного известной певицей Рианной, закончился весьма необычно. Одна из моделей начала рожать прямо на подиуме.

Показ новой коллекции нижнего белья, разработанного известной певицей Рианной, закончился весьма необычно. Одна из моделей начала рожать прямо на подиуме.Дело в том, что 22-летняя манекенщица приняла участие в мероприятии на последнем месяце беременности. Судя по всему, она настолько переволновалась, что во время шоу у нее начались схватки.Материал дополняется.