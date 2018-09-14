Пассажиры небольшой лодки, наблюдавшие за поведение горбатых китов у восточного побережья Канады, имели все шансы оказаться в естественной среде этих гигантов, причем не по собственной воле. Один из туристов снял на видео близкое знакомство с млекопитающим.

Пассажиры небольшой лодки, наблюдавшие за поведение горбатых китов у восточного побережья Канады, имели все шансы оказаться в естественной среде этих гигантов, причем не по собственной воле. Один из туристов снял на видео близкое знакомство с млекопитающим.Любопытный случай произошел днем 2 сентября в провинции Новая Шотландия. По словам капитана Гая Мелвилла, который на протяжении последних 10 лет наблюдает за поведением горбачей в окрестностях давшего название провинции полуострова, это был тихий день на воде, туристам удалось увидеть лишь несколько подплывавших к поверхности китов, да и то с большого расстояния.Достойных фото и видео так бы и не получилось, кабы не случай — из-под воды неожиданно появился хвост горбача, который "в знак приветствия" ударил по лодке. Плавсредство удержалось, хотя, как прикинул Мелвилл, кит был по меньшей мере в два раза больше него, то есть его длина превышала 15 метров.Туристы нередко оказываются в опасной близости от крупных млекопитающих, так что в Канаде даже ввели новые правила, в соответствии с которыми люди должны держаться на расстоянии 100 метров от горбачей и дельфинов, и 200 — от косаток.Стоит напомнить, что в конце августа группа фотографов приняла холодный душ у юго-западного побережья Аляски, который им организовал 13-метровый кит.