Парламентские слушания, посвященные проблемам сохранения лесов, проходят в Госдуме. Обсуждаются вопросы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов.

Парламентские слушания, посвященные проблемам сохранениялесов, проходят в Госдуме. Обсуждаются вопросы законодательного регулированиямногоцелевого использования лесных ресурсов.Слушания стали итогом Национального лесного форума, которыйпрошел в пять этапов в разных регионах России. Депутаты, члены СоветаФедерации, представители федеральных министерств и ведомств, региональныхорганов власти, общественных и научных организаций, профессиональных сообществобсуждают идеи, озвученные на форуме.Открывая слушания, вице-спикер Госдумы Иван Мельников подчеркнул,что одним из их главных инициаторов выступил Вячеслав Володин. Он также обозначилглавную цель встречи: выработка приоритетных направлений совершенствованиялесного законодательства в целях сохранения лесов, противодействие незаконномуиспользованию лесов, повышение эффективности лесного хозяйства. Итогом слушанийстанут конкретные законотворческие предложения.Россия – это пятая часть площади мировых лесов, а попоказателю объема древесины на душу населения мы являемся абсолютными лидерами.Вице-спикер выразил надежду на то, что слушания внесут свойвклад в сохранение лесов. По словам Мельникова, лесное хозяйство илесопромышленная отрасль по заготовке и переработке древесины занимает одно изцентральных мест в экономике страны. Они включают в себя 60 тысяч предприятий, накоторых трудятся более миллиона человек.Госдума уже приняла важные решения, касающиеся правовогорегулирования лесной отрасли: появились лесные конкурсы для предприятийглубокой переработки, электронные аукционы, в Сети опубликована информацию олесах, гражданам разрешили свободный сбор валежника.В свою очередь, замминистра природных ресурсов и экологии, главаФедерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик поблагодарил спикераДумы за то, что он поддержал первый Национальный лесной форум". Говоря о задачахминистерства, он отметил, что сейчас важно обеспечить соблюдения экологическогобаланса, гарантированного лесовосстановления и качественного воспроизводствалесов.Самое главное в отрасли – настроение тех людей, которыетам работают. Насколько они обеспечены социальными гарантиями, насколько ихустраивает уровень заработной платы.Глава думского комитета по природным ресурсам, собственностии земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что депутаты недавно приняли важныйзакон, который обязывает регионы публиковать информацию о лесных участках,благодаря чему Рослесхоз смог уже создать геоинформационную карту. Но этогонедостаточно, сказал парламентарий."Нам нужно создать в стране единую государственнуюгеоинформационную систему лесных богатств", – подчеркнул Николаев, добавив, чтотам должна быть не только информация о лесных участках, но и олесовосстановлении и лесных богатствах.Отдельно в своем выступлении Николай Николаев остановился навопросах борьбы с лесными пожарами и незаконными вырубками, отметив, что вслучае с последними уже и Генпрокуратура, и Следственный комитет заинтересовалисьэтими фактами, отмеченными в основном в Иркутской области.Лесные богатстванашей страны сегодня становятся глобальным экологическим и геополитическимресурсом, сказал на слушаниях глава комитета по экологии и охране окружающейсреды Владимир Бурматов. Одним из приоритетов работы депутатов он назвал обеспечениеснижения замусоренности лесов.Напомним, что в преддверии слушаний в Госдуме открыласьвыставка "Итоги Национального лесного форума". Она приурочена и к Днюработников леса, который будет отмечаться16 сентября.