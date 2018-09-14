Парламентские слушания, посвященные проблемам сохранения
лесов, проходят в Госдуме. Обсуждаются вопросы законодательного регулирования
многоцелевого использования лесных ресурсов.
Парламентские слушания, посвященные проблемам сохранения
лесов, проходят в Госдуме. Обсуждаются вопросы законодательного регулирования
многоцелевого использования лесных ресурсов.
Слушания стали итогом Национального лесного форума, который
прошел в пять этапов в разных регионах России. Депутаты, члены Совета
Федерации, представители федеральных министерств и ведомств, региональных
органов власти, общественных и научных организаций, профессиональных сообществ
обсуждают идеи, озвученные на форуме.
Открывая слушания, вице-спикер Госдумы Иван Мельников подчеркнул,
что одним из их главных инициаторов выступил Вячеслав Володин. Он также обозначил
главную цель встречи: выработка приоритетных направлений совершенствования
лесного законодательства в целях сохранения лесов, противодействие незаконному
использованию лесов, повышение эффективности лесного хозяйства. Итогом слушаний
станут конкретные законотворческие предложения.
Россия – это пятая часть площади мировых лесов, а по
показателю объема древесины на душу населения мы являемся абсолютными лидерами.
Вице-спикер выразил надежду на то, что слушания внесут свой
вклад в сохранение лесов. По словам Мельникова, лесное хозяйство и
лесопромышленная отрасль по заготовке и переработке древесины занимает одно из
центральных мест в экономике страны. Они включают в себя 60 тысяч предприятий, на
которых трудятся более миллиона человек.
Госдума уже приняла важные решения, касающиеся правового
регулирования лесной отрасли: появились лесные конкурсы для предприятий
глубокой переработки, электронные аукционы, в Сети опубликована информацию о
лесах, гражданам разрешили свободный сбор валежника.
В свою очередь, замминистра природных ресурсов и экологии, глава
Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик поблагодарил спикера
Думы за то, что он поддержал первый Национальный лесной форум". Говоря о задачах
министерства, он отметил, что сейчас важно обеспечить соблюдения экологического
баланса, гарантированного лесовосстановления и качественного воспроизводства
лесов.
Самое главное в отрасли – настроение тех людей, которые
там работают. Насколько они обеспечены социальными гарантиями, насколько их
устраивает уровень заработной платы.
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Николай Николаев напомнил, что депутаты недавно приняли важный
закон, который обязывает регионы публиковать информацию о лесных участках,
благодаря чему Рослесхоз смог уже создать геоинформационную карту. Но этого
недостаточно, сказал парламентарий.
"Нам нужно создать в стране единую государственную
геоинформационную систему лесных богатств", – подчеркнул Николаев, добавив, что
там должна быть не только информация о лесных участках, но и о
лесовосстановлении и лесных богатствах.
Отдельно в своем выступлении Николай Николаев остановился на
вопросах борьбы с лесными пожарами и незаконными вырубками, отметив, что в
случае с последними уже и Генпрокуратура, и Следственный комитет заинтересовались
этими фактами, отмеченными в основном в Иркутской области.
Лесные богатства
нашей страны сегодня становятся глобальным экологическим и геополитическим
ресурсом, сказал на слушаниях глава комитета по экологии и охране окружающей
среды Владимир Бурматов. Одним из приоритетов работы депутатов он назвал обеспечение
снижения замусоренности лесов.
Напомним, что в преддверии слушаний в Госдуме открылась
выставка "Итоги Национального лесного форума". Она приурочена и к Дню
работников леса, который будет отмечаться
16 сентября.