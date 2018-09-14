Новый смартфон iPhone XS, оснащаемый 7-нанометровым мобильным чипом A12, по уровню производительности не намного превосходит прошлогодний iPhone X с 10-нм A11. Об этом можно судить по результатам популярного теста центрального процессора Geekbench, оказавшимся в Сети.

Новый смартфон iPhone XS, оснащаемый 7-нанометровым мобильным чипом A12, по уровню производительности не намного превосходит прошлогодний iPhone X с 10-нм A11. Об этом можно судить по результатам популярного теста центрального процессора Geekbench, оказавшимся в Сети.A12 будет устанавливаться в три "айфона": iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Какая именно модель оценивалась, неясно (на тестах она обозначена как "iPhone 11,6"), однако в одноядерном режиме превосходство A12 оказалось не слишком очевидным, а в многоядерном он оказался и вовсе слабее A11.Например, в одноядерном тесте Geekbench 4.2.3 "iPhone 11,6" с 4 ГБ оперативной памяти набрал 4813 баллов, ненамного обойдя iPhone 8 Plus с 3 ГБ (4307). В многоядерном новинка Apple уступила, заработав 10266 очков, тогда как модель образца 2017 года получила 10800.”Новые iPhone XS и XS Max представлены официально читайте такжеИз теста Geekbench стала известна некоторая другая информация об инновационном "бионическом" чипе. A12 обладает 6 ядрами с тактовой частотой 2,48 ГГц против 2,39 ГГц у A11. У новинки больший объем "оперативки" (4 против 3 ГБ) и объем кэш-памяти 1-го уровня — 128 против 32 килобайт. Испытывался "iPhone 11,6" на iOS 12.1 — версии операционной системы, которая недоступна ни разработчикам, ни тестировщикам публично.”Huawei поймали на оптимизации смартфонов под бенчмарки читайте такжеiPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR были представлены в среду, 12 сентября. Предзаказы на старшие модели, оснащаемые передовым 7-нм процессором A12 Bionic, поддержкой двух "симок" и улучшенной камерой, в США открылись сегодня. В России их можно будет купить 28 сентября по цене от 87 990 рублей за iPhone XS и от 96 990 рублей за iPhone XS Max."Упрощенная" модель с 6,1-дюймовым ЖК-экраном и одинарной камерой iPhone XR выйдет 26 октября. Цена от 64 990 рублей за версию с 64 ГБ.