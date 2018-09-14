Он работал во владимирском драмтеатре с 1977 года

Он работал во владимирском драмтеатре с 1977 годаНа 68-м году жизни скончался Народный артист России и лауреат премии имени Евгения Евстигнеева Михаил Асафов. Об этом стало известно в четверг, 13 сентября.С 1977 года он работал во Владимирском областном театре драмы. Последние несколько лет артист играл роли в постановках «Ужин дураков», «№ 13» и «На всякого мудреца довольно простоты». Михаил Асафов неоднократно удостаивался приза зрительских симпатий как лучший актер года.Прощание с ним состоится 17 сентября в театре на Дворянской. Начало церемонии - в 13 часов. О причинах смерти артиста не сообщается.