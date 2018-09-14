Онкологическое заболевание унесло жизнь известной исполнительницы Марин Мацци. Прославленная артистка боролась за жизнь на протяжении нескольких лет, однако коварный недуг оказался сильнее.

Онкологическое заболевание унесло жизнь известной исполнительницы Марин Мацци. Прославленная артистка боролась за жизнь на протяжении нескольких лет, однако коварный недуг оказался сильнее.Марин Мацци умерла накануне, 13 сентября, в своем доме на Манхэттене, в окружении близких друзей и семьи. Печальной новостью поделился убитый горем супруг Марин Джейсон Дэниели. Как сообщает АВС News, последние три года артистка боролась с раком яичников. Она перенесла гистерэктомию и резекцию кишечника, так как рак сильно распространился, а также недели химиотерапии. Однако рак оказался сильнее.Марин Мацци прославилась благодаря мюзиклам. Впервые она вышла на сцену в далеком 1983 году. Артистка приняла участие в музыкальной постановке Фрэнка Лессера "Где Чарли?". Также Марин отметилась в таких мюзиклах, как "Рэгтайм", "Страсти", "Человек из Ла Манчи", "Камелот" и "Поцелуй меня, Кейт".Отметим, что артистка снималась и на телевидении. А еще Марин часто выступала вместе с супругом, и в ноябре 2005 года они выпустили совместный альбом. Известная исполнительница несколько разбыла номинирована на престижную премию "Тони". Также Марин Мацци была введена в Зал славы Американского театра в 2017 году на церемонии в театре Гершвина.В Сети приносят свои соболезнования многочисленные поклонники певицы. "О боже, какой ужас( пусть земля ей будет пухом... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Какое горе! Дай бог сил семье перенести это", "Соболезную родным Марин", "Бедный Джейсон! Сил и терпения пережить трагедию", "Марин! Моя любимая певица! Не уберегли(((", "Я была фанаткой Марин Мацци... Слушала все, что она исполняет... Кто теперь ее заменит?..", "Покойся с миром, милая Марин!" – прокомментировали печальную новость пользователи Сети. Как передают СМИ, Марин Мацци похоронят рядом с ее матерью Донной и братом Марком.