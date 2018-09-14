В столице совершено нападение на американского рэпера 6ix9ine. Инцидент произошел на вечернике Hype Nigts, хедлайнером которой являлся музыкант.

В столице совершено нападение на американского рэпера 6ix9ine.Инцидент произошелна вечернике Hype Nigts, хедлайнером которой являлся музыкант.Известно, что 13 сентября неизвестный выскочил на сценуи ударил исполнителя локтем. Затем к рэперу подбежали несколькомужчин, и жестокому избиению подвергся уже сам злоумышленник.Примечательно, что в драку не стали вмешиваться охранники. Они только подняли упавшего, передает РЕН-ТВ со ссылкойна пользователей соцсетей.Один из пользователей Twitter сообщил, что, пословам присутствовавшего на выступлении диджея, свой поступок неизвестныйобъяснил тем, что хотел "ответить за рэпера Chief Keef". Якобы споследним у 6ix9ine был серьезный конфликт, стороны даже стреляли друг в друга,хотя официального подтверждения этому нет.Многие пользователи Сетине стали соболезновать 6ix9ine, осудив его за эпатажныйвнешний вид. "Хорошо, что по России не поехал – убили бы", "Я бы такому за внешний вид сам влепил", "Да его треки музыкой-тоназвать сложно…" – написали комментаторы.ДаниэльЭрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, родился в Бруклине, США. Американскому рэперу 22 года. Сынамексиканки и пуэрториканца выгнали из школы, когда он учился в восьмомклассе.