В столице совершено нападение на американского рэпера 6ix9ine.
Инцидент произошел
на вечернике Hype Nigts, хедлайнером которой являлся музыкант.
В столице совершено нападение на американского рэпера 6ix9ine.
Инцидент произошел
на вечернике Hype Nigts, хедлайнером которой являлся музыкант.
Известно, что 13 сентября неизвестный выскочил на сцену
и ударил исполнителя локтем. Затем к рэперу подбежали несколько
мужчин, и жестокому избиению подвергся уже сам злоумышленник.
Примечательно, что в драку не стали вмешиваться охранники. Они только подняли упавшего, передает РЕН-ТВ со ссылкой
на пользователей соцсетей.
Один из пользователей Twitter сообщил, что, по
словам присутствовавшего на выступлении диджея, свой поступок неизвестный
объяснил тем, что хотел "ответить за рэпера Chief Keef". Якобы с
последним у 6ix9ine был серьезный конфликт, стороны даже стреляли друг в друга,
хотя официального подтверждения этому нет.
Многие пользователи Сети
не стали соболезновать 6ix9ine, осудив его за эпатажный
внешний вид. "Хорошо, что по России не поехал – убили бы", "Я бы такому за внешний вид сам влепил", "Да его треки музыкой-то
назвать сложно…" – написали комментаторы.
Даниэль
Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine и Tekashi69, родился в Бруклине, США. Американскому рэперу 22 года. Сына
мексиканки и пуэрториканца выгнали из школы, когда он учился в восьмом
классе.