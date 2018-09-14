Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) проинформировала мировую общественность о том, что принимала участие в операции, направленной против двух россиян, подозреваемых в шпионаже и высланных из Нидерландов.

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) проинформировала мировую общественность о том, что принимала участие в операции, направленной против двух россиян, подозреваемых в шпионаже и высланных из Нидерландов.Об этом РИА Новости рассказала представитель NDB Изабель Грабер, отметив, что власти Швейцарии в курсе задержания в Гааге двух россиян, высланных из Голландии весной этого года по обвинению в шпионаже.Она подчеркнула, что NDB активно участвовала в этой операции вместе с нидерландскими и британскими коллегами, предотвратив незаконные действия, направленных против критически важной швейцарской инфраструктуры.Ранее сообщалось, что два россиянина были задержаны по подозрению в попытке похитить информацию в лаборатории Spiez, которая подчиняется департаменту обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.Эксперты лаборатории занимаются исследованиями в области контроля над вооружением и защиты населения от биологического и химического оружия. Сотрудников Spiez привлекали расследования химических атак в Сирии и нападения на Сергея и Юлию Скрипаль 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери.Посольство России в Швейцарии назвало информацию о двух высланных из Нидерландов россиян, подозреваемых в шпионаже, вбросом, абсурдными измышлениями и очередным витком антироссийской информационной кампании.