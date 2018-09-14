Пистолет Лебедева ПЛ-14 планируют отправить в массовое производство в 2019 году. Все оборудование для этого уже на подходе. Выпускать оружие планируют по новым технологиям, чтобы оно отвечало требованиям как военных, так и гражданских, заявил управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик.

Пистолет Лебедева ПЛ-14 планируют отправить в массовое производство в 2019 году. Все оборудование для этого уже на подходе. Выпускать оружие планируют по новым технологиям, чтобы оно отвечало требованиям как военных, так и гражданских, заявил агентству ТАСС управляющий директор "Ижевского механического завода" Александр Гвоздик.ПЛ-14 впервые показали на военно-техническом форуме "Армия-2015". Он сконструирован под боеприпас 9х19 Парабеллум. В магазин помещается 15 патронов. Правда вес пустого ПЛ-14 – 800 граммов, то есть на 175 граммов больше, чем у обычного Glock 17. Ресурс ствола тоже меньше: около 10 тысяч выстрелов против 40 тысяч у австрийского пистолета.В 2016 году появилась армейская версия пистолета, ПЛ-15, и ее компактная модификация, ПЛ-15К. Правда, разработчики признались, что пришлось пожертвовать боевыми характеристиками оружия, чтобы сделать его меньше и легче.