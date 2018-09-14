В России стартуют продажи KIA Cerato четвертого поколения. Корейский седан стал выше, а салон – просторнее. Специально для нашей страны автомобиль укомплектован теплым пакетом.

В России стартуют продажи KIA Cerato четвертого поколения. Корейскийседан стал выше, а салон – просторнее. Специально для нашей страны автомобильукомплектован "теплым пакетом".На российском рынке новый KIA Cerato будет доступен с двумясиловыми агрегатами: 1.6 литра Gamma (128 л.с) и двухлитровым Nu (150 л. с.). Оба двигателя четырехцилиндровые, атмосферныес системой распределенного впрыска топлива MPI.Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.Автомобили с двухлитровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым автоматом.К четвертому поколению дизайн машины несколько изменился.Инженеры вдохновились первым автомобилемKIA класса Gran Turismo – Stinger. Кабина смещена назад, линия капота сталадлиннее, а крышка багажника короче. Вместе с остальными решениями и новойформой кузова коэффициент аэродинамического сопротивления седана снизился до0,27.Автомобиль стал просторнее и получил самое современноеоснащение. Без изменений осталась только колесная база: она по-прежнемусоставляет 2700 мм. Все остальные габаритные размеры увеличились: длина на 80мм, ширина на 20 мм (до 1800 мм). Машина также немного подросла – на 5 мм. Переднийи задний свесы стали больше, багажник вырос на 20 литров.Уже в базовой комплектации Cerato оснащается шестьюподушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет системустабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активногоуправления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS) и ассистент старта наподъеме (НАС). Также автомобиль может быть оснащен системами контроля слепыхзон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA).Южнокорейская корпорация подхватила общемировой тренд и оснастилановую Cerato светодиодными фары.Эффективность шумоизоляции поднялась на новый уровень, а кузов стал болееустойчивым к коррозии.Специалисты KIA провели адаптацию автомобиля к российскимусловиям. Дорожный просвет увеличился на 15 мм и теперь составляет 150 мм.Эксклюзивно для России предлагается расширенный пакет "Теплые опции". В неговходят подогрев боковых зеркал заднего вида, передних сидений и форсунокстеклоомывателя. Как и все другие модели KIA, представленные на российскомрынке, Cerato оснащен системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.В новым седане установлена аудиосистема с шестью динамиками.В зависимости от комплектации ее дополняет монохромный дисплей диагональю 3,8 дюймаили цветной восмидюймовый. Уже в базовой версии мультимедийной системы имеетсярадио, USB и AUX входы, поддержка формата МР3 и протокола беспроводной связиBluetooth.Седан KIA Cerato в базовой комплектации Comfortкомплектуется стальными 15-дюймовыми колесными дисками и полноразмернымзапасным колесом. Зеркала заднего вида с электроприводом окрашены в цветкузова. Водительское сиденье имеет регулировку по высоте, а спинка заднегосиденья складывается в пропорции 60/40. Автомобиль оснащается маршрутнымкомпьютером и системой контроля давления в шинах.Среди базовых опций комфорта – ключ с дистанционнымуправлением центральным замком, мультифункциональное рулевое колесо,кондиционер, иммобилайзер, электропривод всех стеклоподъемников.Продажи обновленного KIA Cerato стартуют 1 октября 2018 года.Комплектация Comfort на механике с двигателем в 1,6 литра обойдется в 1 049 900рублей, такая же версия с автоматом стоит 1 089 900 рублей, а двухлитровыйавтомат – 1 119 900 рублей. Всего же KIA Cerato будет представлен в десяти вариантахкомплектаций по ценам от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.