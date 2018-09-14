В России стартуют продажи KIA Cerato четвертого поколения. Корейский
седан стал выше, а салон – просторнее. Специально для нашей страны автомобиль
укомплектован теплым пакетом.
В России стартуют продажи KIA Cerato четвертого поколения. Корейский
седан стал выше, а салон – просторнее. Специально для нашей страны автомобиль
укомплектован "теплым пакетом".
На российском рынке новый KIA Cerato будет доступен с двумя
силовыми агрегатами: 1.6 литра Gamma (128 л.с) и двухлитровым Nu (150 л. с.). Оба двигателя четырехцилиндровые, атмосферные
с системой распределенного впрыска топлива MPI.
Версия с двигателем 1,6 литра может быть оснащена как
6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Автомобили с двухлитровым двигателем комплектуются только 6-ступенчатым автоматом.
К четвертому поколению дизайн машины несколько изменился.
Инженеры вдохновились первым автомобилем
KIA класса Gran Turismo – Stinger. Кабина смещена назад, линия капота стала
длиннее, а крышка багажника короче. Вместе с остальными решениями и новой
формой кузова коэффициент аэродинамического сопротивления седана снизился до
0,27.
Автомобиль стал просторнее и получил самое современное
оснащение. Без изменений осталась только колесная база: она по-прежнему
составляет 2700 мм. Все остальные габаритные размеры увеличились: длина на 80
мм, ширина на 20 мм (до 1800 мм). Машина также немного подросла – на 5 мм. Передний
и задний свесы стали больше, багажник вырос на 20 литров.
Уже в базовой комплектации Cerato оснащается шестью
подушками безопасности, дисковыми тормозами на всех колесах, имеет систему
стабилизации курсовой устойчивости, интегрированную систему активного
управления (VSM), ассистент экстренного торможения (BAS) и ассистент старта на
подъеме (НАС). Также автомобиль может быть оснащен системами контроля слепых
зон (BCW) и помощи при движении задним ходом (RCTA).
Южнокорейская корпорация подхватила общемировой тренд и оснастила
новую Cerato светодиодными фары.
Эффективность шумоизоляции поднялась на новый уровень, а кузов стал более
устойчивым к коррозии.
Специалисты KIA провели адаптацию автомобиля к российским
условиям. Дорожный просвет увеличился на 15 мм и теперь составляет 150 мм.
Эксклюзивно для России предлагается расширенный пакет "Теплые опции". В него
входят подогрев боковых зеркал заднего вида, передних сидений и форсунок
стеклоомывателя. Как и все другие модели KIA, представленные на российском
рынке, Cerato оснащен системой экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.
В новым седане установлена аудиосистема с шестью динамиками.
В зависимости от комплектации ее дополняет монохромный дисплей диагональю 3,8 дюйма
или цветной восмидюймовый. Уже в базовой версии мультимедийной системы имеется
радио, USB и AUX входы, поддержка формата МР3 и протокола беспроводной связи
Bluetooth.
Седан KIA Cerato в базовой комплектации Comfort
комплектуется стальными 15-дюймовыми колесными дисками и полноразмерным
запасным колесом. Зеркала заднего вида с электроприводом окрашены в цвет
кузова. Водительское сиденье имеет регулировку по высоте, а спинка заднего
сиденья складывается в пропорции 60/40. Автомобиль оснащается маршрутным
компьютером и системой контроля давления в шинах.
Среди базовых опций комфорта – ключ с дистанционным
управлением центральным замком, мультифункциональное рулевое колесо,
кондиционер, иммобилайзер, электропривод всех стеклоподъемников.
Продажи обновленного KIA Cerato стартуют 1 октября 2018 года.
Комплектация Comfort на механике с двигателем в 1,6 литра обойдется в 1 049 900
рублей, такая же версия с автоматом стоит 1 089 900 рублей, а двухлитровый
автомат – 1 119 900 рублей. Всего же KIA Cerato будет представлен в десяти вариантах
комплектаций по ценам от 1 049 900 до 1 359 900 рублей.