Громкий скандал разгорелся в одном из ресторанов пекинской сети Xiabu Xiabu. Беременная женщина, пришедшая поужинать, обнаружила в своем блюде дохлую мышь. Вместо того, чтобы исправить недоразумение, официант предложил клиентке сделать аборт.

Громкий скандал разгорелся в одном из ресторанов пекинской сети Xiabu Xiabu. Беременная женщина, пришедшая поужинать, обнаружила в своем блюде дохлую мышь. Вместо того, чтобы исправить недоразумение, официант предложил клиентке сделать аборт, сообщает Asia One.Беременная клиентка пришла в Xiabu Xiabu вместе с мужем. Им принесли суп на открытом огне, с мясом и овощами. Сделав два глотка, китаянка обнаружила в горячем котелке мышь.Шокированная пара пожаловалась официанту, но тот в качестве компенсации предложил женщине четыре тысячи долларов на то, чтобы она сделала аборт."Если вы беспокоитесь о здоровье вашего будущего ребенка, это лучший выход", — съязвил хам.Оскорбленная китаянка рассказала о случившемся в своих соцсетях и направила официальную жалобу руководству Xiabu Xiabu.Последствия не заставили себя долго ждать – власти устроили проверку представителям кафе и закрыли его на время расследования. Представители сети предложили паре компенсацию в размере одной тысячи долларов, но те отказались, заявив, что полное обследование, которое придется пройти будущей матери после посещения заведения, стоит дороже.После того, как об этом инциденте написали СМИ, стоимость акций Xiabu Xiabu рухнула на 11 процентов, что составило 291 миллион долларов.