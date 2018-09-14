Артисты Филипп Киркоров и Егор
Крид сняли совместный клип на песню Цвет настроения черный. Музыкальное видео
вот-вот попадет в тренды YouTube.
Артисты Филипп Киркоров и Егор
Крид сняли совместный клип на песню "Цвет настроения черный". Музыкальное видео
вот-вот попадет в тренды YouTube.
Сегодня в Сети появился
неожиданный дуэт Киркорова и Крида. Видеоработа является переработанной версией хита Киркорова "Цвет
настроения синий".
По сюжету Киркоров
подписывает контракт с лейблом рэпера Тимати Black Star, и вместе с Егором
отправляется в тайный бункер под городом, в котором, кардинально меняет свой стиль: он избавляется
от перьев и блесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черный
наряд и массивные золотые украшения.
"Зайка моя, я твой зайчик,
голос мой эстрадный / Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный / Что завтра я
надену, вопрос этот спорный /Но сегодня… Что сегодня?" – зачитывает рэпер
Киркоров на камеру.
Отметим, что видео было
тепло встречено публикой. Работа артиста произвела настоящий фурор. За несколько часов она набрала сотни восторженных
комментариев в Сети.
"Офигенный клип и песня! Вот
умеет Егор дать жизнь старым песням и артистам! Мне очень понравилось, не
смотря на множество рекламы. Респект, ребят) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А
тут Филип ряльно классно поет",
"Это очень круто сделано! И клип смешной, с
лимузином и с презервативами – 100% попадание) Очень очень круто!", "Очень
классный клип ... Очень интересно было посмотреть)) Ребята вы молодцы ) Филипп
прям не узнать ) умницы", "Ну неплохой клип а вы крутые ставлю Лайк 👍 и +20 очков!!", "Тооп😍 Филипп самый лучший,топовый и красивый😍💕❤", "Просто
супер!!! Я уже посмотрела и послушала раз 1029329293!!!!!!!!!!1111", "Бооомба!!!!
Вообще не заметила никакой рекламы)) о чем все пишут.. клип отличный!! Ребята
молодцы!!! Киркоров – обожаю!! Этот новый стиль, эта самоирония, смотрю и
смеюсь– 100%% гений своего дела!!! Доказал Асей стране, что он реально,
король!!!! И Крид тоже очень хороший мальчик)) талантливый!!! За ним будущее))
Браво!!! Браво!! Спасибо за веселое настроение))) я в восхищении!!!" – писали интернет-обыватели.