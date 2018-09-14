Артисты Филипп Киркоров и Егор Крид сняли совместный клип на песню Цвет настроения черный. Музыкальное видео вот-вот попадет в тренды YouTube.

Артисты Филипп Киркоров и ЕгорКрид сняли совместный клип на песню "Цвет настроения черный". Музыкальное видеовот-вот попадет в тренды YouTube.Сегодня в Сети появилсянеожиданный дуэт Киркорова и Крида. Видеоработа является переработанной версией хита Киркорова "Цветнастроения синий".По сюжету Киркоровподписывает контракт с лейблом рэпера Тимати Black Star, и вместе с Егоромотправляется в тайный бункер под городом, в котором, кардинально меняет свой стиль: он избавляетсяот перьев и блесток, разрешает покрыть свое тело татуировками, надевает черныйнаряд и массивные золотые украшения."Зайка моя, я твой зайчик,голос мой эстрадный / Да, я ласковый мерзавец, ведь я шоколадный / Что завтра янадену, вопрос этот спорный /Но сегодня… Что сегодня?" – зачитывает рэперКиркоров на камеру.Отметим, что видео былотепло встречено публикой. Работа артиста произвела настоящий фурор. За несколько часов она набрала сотни восторженныхкомментариев в Сети."Офигенный клип и песня! Вотумеет Егор дать жизнь старым песням и артистам! Мне очень понравилось, несмотря на множество рекламы. Респект, ребят) ﻿(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Атут Филип ряльно классно поет﻿","Это очень круто сделано! И клип смешной, слимузином и с презервативами – 100% попадание) Очень очень круто!﻿", "Оченьклассный клип ... Очень интересно было посмотреть)) Ребята вы молодцы ) Филипппрям не узнать ) умницы﻿", "Ну неплохой клип а вы крутые ставлю Лайк 👍 и +20 очков!!﻿", "Тооп😍 Филипп самый лучший,топовый и красивый😍💕❤﻿", "Простосупер!!! Я уже посмотрела и послушала раз 1029329293!!!!!!!!!!1111﻿", "Бооомба!!!!Вообще не заметила никакой рекламы)) о чем все пишут.. клип отличный!! Ребятамолодцы!!! Киркоров – обожаю!! Этот новый стиль, эта самоирония, смотрю исмеюсь– 100%% гений своего дела!!! Доказал Асей стране, что он реально,король!!!! И Крид тоже очень хороший мальчик)) талантливый!!! За ним будущее))Браво!!! Браво!! Спасибо за веселое настроение))) я в восхищении!!!﻿" – писали интернет-обыватели.