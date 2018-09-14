Последнее большое интервью Иосиф Кобзон дал четырем ведущим российским изданиям в конце августа 2017-го. Среди них была и интернет-газета Dni.Ru. В преддверии юбилейного концерта в Кремле легендарный артист был очень откровенен. Видеофрагмент этой встречи мы публикуем сегодня.

Последнее большое интервью Иосиф Кобзон дал четырем ведущим российским изданиям в конце августа 2017-го. Среди них была и интернет-газета Dni.Ru. В преддверии юбилейного концерта в Кремле легендарный артист был очень откровенен. Видеофрагмент этой встречи мы публикуем сегодня.Для интервью артист собрал журналистов в своем рабочем кабинете на девятом этаже гостиницы "Пекин". Его помощница Варвара принесла закуски, ягоды, потому что Кобзон любил, когда все сыты и счастливы.Вместо запланированных 45 минут беседа с мэтром заняла более трех часов. Иосиф Давыдович сразу сказал, что запретных тем для него нет, лукавить и врать он не привык. Поэтому говорили обо всем – о ситуации в Донбассе, о пенсиях артистов, о допустимости мата на сцене, о лечении певца от онкологического заболевания, о его отношениях с Пугачевой и даже о рэп-баттлах Гнойного и Оксимирона.Артист был настолько расположен к общению, что даже раскрыл местонахождение беглого президента Украины Виктора Януковича, которое тщательно скрывалось. Прервала же беседу супруга певца Нелли Кобзон, которая робко сказала, что уже час в приемной ждет посол, не решаясь войти.Под занавес корреспондент Dni.Ru спросил про санкции, жертвой которых стал сам Иосиф Давыдович. А он ответил на это советской частушкой с матом времен Хрущева, которая сегодня как никогда актуальна:Пускай богачи и буржуиНас атомом будут пугать.На это Россия им дружно ответит:"Не трогайте, …вашу мать!"Напомним, Иосифа Кобзона не стало 30 августа. Он 15 лет мужественно сражался с онкологическим заболеванием, перенес тяжелую операцию, множество сеансов химиотерапии. Но недуг оказался сильнее... Похоронили артиста в иудейской части Востряковского кладбища на юго-западе Москвы рядом с матерью, как он сам завещал.