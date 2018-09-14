Команда московских спортсменов с ментальными нарушениями Специальной Олимпиады России заняла первое место в матче среди четырех команд по юнифайд-гандболу, который состоялся 13 сентября. Об этом сегодня сообщил депутат Государственной Думы, президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов.

Команда московских спортсменов с ментальными нарушениями Специальной Олимпиады России заняла первое место в матче среди четырех команд по юнифайд-гандболу, который состоялся 13 сентября. Об этом сегодня сообщил депутат Государственной Думы, президент Специальной олимпиады России Юрий Смирнов."Атлеты Специальной Олимпиады Москвы получили путевку на Всемирные летние игры в Абу-Даби (ОАЭ), которые пройдут в марте 2019 года. Второе место досталось команде из Иванова, третье Московская область и четвертое место увезли домой ребята из Владимира", – пояснил Юрий Смирнов.Напомним, что юнифайд-спорт – это спорт, когда в одной команде играют спортсмены с ментальными нарушениями, а также атлеты без таких проблем. По словам организаторов, такие соревнования объединяют ребят вне зависимости от их особенностей и помогают атлетам Специальной Олимпиады России почувствовать себя нужными в современном мире. Также они дают хорошие результаты для их адаптации в современном обществе."Участие в соревнованиях, успехи и победы позволяют нашим атлетам чувствовать себя такими же гражданами страны, как и все мы. Причем, ребята не просто занимаются спортом, добиваются в нем успехов – они находят новых друзей, расширяют кругозор, ставят перед собой новые цели и идут к ним", – подчеркнул депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады Юрий Смирнов.Специальная Олимпиада России – это общероссийская общественная благотворительная организация помощи людям с ментальными нарушениями. Ее основной задачей является способствовать адаптации и реабилитации людей с проблемами интеллектасредствами физической культуры и спорта. Международное Специальной Олимпийское Движение было создано 50 лет назад. В России движение существует 25 лет, в настоящее время охватывает 46 регионов страны и активно поддерживается Министерством спорта и многими Всероссийскими федерациями по различным видам спорта.