Сегодня Русская Православная Церковь сообщила, что Константинопольского Патриарха Варфоломея не будут поминать за богослужениями. Таково решение экстренного заседания Священного Синода, созванного в Москве. И, в сущности, оно означает разрыв отношений.

Сегодня Русская Православная Церковь сообщила, что Константинопольского Патриарха Варфоломея не будут поминать за богослужениями. Таково решение экстренного заседания Священного Синода, созванного в Москве. РПЦ также приостанавливает участие во всех структурах, где председательствуют представители Константинополя. Причина — попытки Вселенского Патриархата предоставить автокефалию украинской церкви. Решение, которое в нашей церкви считают противоречащим канонам православия. То есть, по сути, ересью.Экстренное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. На повестке дня один вопрос — украинский. В Киеве уже приступили к работе экзархи, присланные Константинопольским Патриархом. Они должны подготовить почву для окончательного разделения церквей. Патриарх Кирилл сравнил сегодняшний церковный раскол на Украине со смутой вековой давности.Патриарх Тихон написал письмо с протестом против того, чтобы на каноническую территорию РПЦ, которую он возглавлял, неканоническим путем была направлена какая-то комиссия со стороны другой поместной церкви.Константинопольский Патриарх незаконно, вопреки церковным канонам, вторгся на каноническую территорию Московского Патриархата, назначив двух своих экзархов в Киеве. Русская Православная Церковь реагирует. Это еще не окончательный разрыв, но прежних отношений уже не будет."Мы также приняли решение приостановить сослужение с иерархами Константинопольского Патриархата, приостановить наше участие во всех структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского Патриархата", — сообщил митрополит Волоколамский Иларион. По его словам, "сегодняшнее решение — это сигнал Константинопольскому Патриархату".Раскол в Украинской церкви — это один из пунктов предвыборной программы Порошенко. Его обращение к Константинопольскому Патриарху Варфоломею — порвать с русским православием и создать новую церковь — народ не поддержал.Голос народа президент не услышал и развязал религиозную войну. Для него это вопрос политический, он сам за годы своего правления трижды менял веру. Прибился, в итоге, к раскольникам и лишь укрепил церковный раскол на Украине."Вопрос томоса, хочу сказать, выходит за рамки церковной жизни. Тут рассыпается карточный домик концепции Третьего Рима", — заявил президент Украины Петр Порошенко.То есть Порошенко "играет в карты". И не жалеет денег, чтобы выкупить победу в этой карточной игре. Константинопольские посланцы зачастили в Киев. Вот и присланные экзархи уже давно окучивали мать городов русских. Они и среди приглашенных на праздновании 1030-летия крещения Руси, и за день до этого — на встрече с Порошенко, он принимал дорогих гостей у себя на Банковой.Даниил Памфилийский вызван из США, Илларион Эдмонтонский — из Канады. Это уже о многом говорит. Оба прекрасно "размовляют". И тот, и другой — выходцы с Западной Украины, буквально пронизаны ненавистью ко всему русскому.Это только официальные встречи, а сколько было неофициальных. О чем говорили, чем делились — можно только предполагать, но казавшаяся бредовой идея о разделении Православной церкви Константинополем поддержана. Не поддержана, правда, другими поместными церквями. Так, поляки призывают Константинополь не принимать поспешных решений. Но политическая игра, очевидно, затянулась."Сегодня нас затягивают в формат политической партии, чтобы мы стали как политическая партия, чтобы нам был указ не Христос, а какой-нибудь политик нами бы руководил. Те люди, которые надели на себя рясы и занимаются активной политикой, строят всякие политические планы, они просто нечестны. Они не смогли стать настоящими политиками, а просто представляют собой неких оборотней, чтобы через свой духовный образ притягивать к себе уважение людей", — заявил митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий.На место Киевского Патриарха метит Филарет — отступник и раскольник, преданый Московским Патриархом анафеме четверть века назад. Но константинопольские заступники могут снять и анафему, к которой они отношения не имеют. Хотя нельзя исключать, что вместо автокефальной независимой церкви Украина получит филиал Константинопольского Патриархата.