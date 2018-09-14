Стали известны подробности пенсионной версии шоу Голос. Проект продлится недолго, зато ярко. Свои таланты проявят в том числе уже состоявшиеся артисты.

Стали известны подробности "пенсионной" версии шоу "Голос". Проект продлится недолго, зато ярко. Свои таланты проявят в том числе уже состоявшиеся артисты.Так, в числе участников заявлен Алексей Косинский, который навсегда вписан в историю "Евровидения". В 1996 году на конкурсе в Норвегии музыкант должен был представить Россию с песней "Я – это я".Он был выбран авторитетным жюри, в составе которого были Алла Пугачева, Алексей Рыбников и другие мэтры сцены. Косинский по результатам голосования обошел многих талантливых артистов, однако в Осло так не полетел, передает .Стоит отметить, что В 1996 году впервые в истории "Евровидения" был проведен дополнительный отбор. Дело в том, что заявки прислали 30 стран, а мест на конкурсе было всего 23.Композиция Андрея заняла лишь 26-е место, не преодолев по очкам минимального порога. Однако артист не опустил руки и продолжил работать. Он успел поработать со многими культовыми исполнителями, писал музыку к мюзиклам и песни известным вокалистам.Помимо Косинского, в шоу "Голос.60+" примут участие и другие музыканты, которые знакомы отечественному слушателю уже не один десяток лет. Среди них Николай Арутюнов, Александр Солодуха, Ирина Гинзбург-Журбина и Сергей Манукян.