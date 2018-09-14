В Хабаровске матчем между местным Амуром и владивостокским Адмиралом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали победу со счетом 2:0. Хозяева льда так и не смогли пробить вратаря дальневосточников Никиту Серебрякова.

В Хабаровске матчем между местным "Амуром" и владивостокским "Адмиралом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Гости одержали победу со счетом 2:0. Хозяева льда так и не смогли пробить вратаря дальневосточников Никиту Серебрякова.Счет в этой встрече был открыт уже на 2-й минуте первого периода. Нападающий "моряков" Александр Стрельцов с передачи Александра Стрельникова вывел свою команду вперед.Вторую шайбу гости забросили под занавес третьего периода, когда хозяева поля поменяли вратаря на шестого полевого игрока. Гол в пустые ворота оказался на счету Егора Антропова.Победа "Адмирала" позволила клубу обойти "Амур" в турнирной таблице. У "моряков" стало 4 очка (8-е место в Восточной конференции), у хабаровчан осталось 2 балла (12-е место).