В Новосибирске местная Сибирь в рамках чемпионата КХЛ принимала на своем льду нижнекамский Нефтехимик. Команда Владимира Юрзинова трижды вела в счете в этом матче, но в итоге проиграла – 3:4. Это поражение стало шестым для новосибирского клуба с начала сезона.

В Новосибирске местная "Сибирь" в рамках чемпионата КХЛ принимала на своем льду нижнекамский "Нефтехимик". Команда Владимира Юрзинова трижды вела в счете в этом матче, но в итоге проиграла – 3:4. Это поражение стало шестым для новосибирского клуба с начала сезона.В составе "Сибири" дублем отметился защитник Николай Демидов. Еще одну шайбу записал на свой счет новосибирский форвард Никита Михайлов.У победителей финский нападающий Юусо Пуустинен первым в нынешнем чемпионате сделал хет-трик. А решающую шайбу за полторы минуты до окончания третьего периода забросил защитник Дамир Шарипзянов.Нижнекамский клуб поднялся на 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 6 очков. "Сибирь" остается аутсайдером Лиги, уступив во всех шести встречах нынешнего сезона.