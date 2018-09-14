Политика Запада в отношении России подходит под понятие гибридная война, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума.

Политика Запада в отношении России подходит под понятие "гибридная война", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании российско-германского форума, передает РИА Новости.В то время как в западной прессе "идет шельмование России по любому поводу", у российских границ растет присутствие НАТО. Кроме того, для активного вмешательства во внутрироссийские используются неправительственные организации, которые функционируют в РФ, указал министр.Он также отметил, что отношения РФ и ЕС остаются заложниками украинского кризиса, который остается таковым из-за киевских властей. Но в Европе все больше становится тех, кто "не желает, чтобы ими манипулировали в ущерб национальным интересам", добавил Лавров, подчеркнув, что на базовом уровне России и Евросоюзу "предопределено сотрудничать друг с другом".