В Берлине встретились главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас. Один из итогов - впервые с 2012 года вновь пройдет заседание российско-германской межведомственной рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности.

В Берлине встретились главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас. Один из итогов — впервые с 2012 года вновь пройдет заседание российско-германской межведомственной рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности. Оно состоится до конца 2018 года в столице Германии.Об этом сообщил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции двух министров, которую в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24". Глава МИД России рассказал, что они с Хайко Маасом обсуждали ситуацию на Украине и в Донбассе. По словам российского министра иностранных дел, силовой сценарий в Донбассе, который вынашивает Киев, будет катастрофой для украинского народа. Он может подорвать государственность Украины."Нельзя воевать с собственным народом", — подчеркнул Сергей Лавров.По словам Хайко Мааса, альтернативы Минским соглашениям в украинском урегулировании нет. При этом он добавил, что Россия несет ответственность в рамках нормандского формата. Германия хочет продвижения в выполнении Минских соглашений. Лавров и Маас обсудили этот вопрос конструктивно и договорились провести новую встречу в нормандском формате на уровне экспертов.Обеспокоенность Москвы и Берлина вызывает и ситуация вокруг Ирана. Полный развал иранской сделки чреват непредсказуемыми катастрофическими последствиями, как для режима нераспространения оружия массового поражения, так и для стабильности на Ближнем Востоке, отметил Сергей Лавров. В этом у России и Германии схожие опасения.Российские дипломаты для сохранения многосторонней ядерной договоренности по Ирану будут действовать вместе с германскими, европейскими, китайскими и иранскими партнерами.Еще одной из тем обсуждения стала Сирия. Сергей Лавров подчеркнул, что борьба с террористами в Идлибе должна быть бескомпромиссной. При этом российский министр иностранных дел подчеркнул важность размежевания умеренной оппозиции от "Джабхат ан-Нусры" (запрещена в России).Лавров ответил на обвинения Запада в том, что Москва и Дамаск совершают в Идлибе военные преступления."Россия всегда руководствуется нормами международного гуманитарного права при проведении операций в Сирии, — заявил Лавров. — Что касается военных преступлений — есть процедуры, которые установлены международным правом, международным гуманитарным правом, и их нужно соблюдать".Хайко Маас и Сергей Лавров обсудили возможное применение химоружия боевиками в Идлибе. При этом Хайко Маас считает, что химоружие может применить Башар Асад. Он обратился к Лаврову с просьбой оказать влияние на Дамаск, чтобы риск использования химического оружия в любом случае был предотвращен.В "деле Скрипалей" у Берлина нет оснований не доверять Лондону, заявил Хайко Маас. В ответ Сергей Лавров подчеркнул, что никаких доказательств причастности России к покушению на Скрипалей не представлено. При этом Москва готова к серьезному разговору с Лондоном по этому делу.Я очень сильно сомневаюсь, что и своим союзникам по НАТО и Евросоюзу англичане предъявили что-то, выходящее за рамки того, чем они публично пользуются для голословных обвинений, — добавил Лавров. — Мы по-прежнему готовы к серьезному разговору на основе международного права, а не на основе принципа highly-likely, который уже стал притчей во языцех".И вопрос, в котором Лавров и Маас вновь были единодушны – это строительство "Северного потока-2". Этот проект укрепит, а не ослабит, энергобезопасность Европы. Проект носит коммерческий и взаимовыгодный характер."У нас обоюдная заинтересованность в конструктивной совместной работе по всем, включая сложные, вопросам двусторонней и международной повестки дня", — резюмировал Сергей Лавров по итогам переговоров со своим германским коллегой.