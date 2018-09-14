Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не располагает информацией о задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже. Это заявление он сделал по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что не располагает информацией о задержании в Нидерландах двух россиян по подозрению в шпионаже. Это заявление он сделал по итогам переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом, 33Live.RuRu и "Россия 24" вели прямую трансляцию пресс-конференции .Такое событие не могло остаться вне поля зрения СМИ, отметил министр. Кроме того, по его словам, Нидерланды официально не передавали никаких данных по этим "шпионам". Лавров добавил, что комментировать эту информацию можно лишь после предъявления фактов.Министр также опроверг информацию о вербовке российского дипломата в Италии. Сообщение ряда западных СМИ о таинственном исчезновении завербованного Ми-6 сотрудника российского посольства Лавров назвал вбросом и заверил, что никто из работающих в Риме сотрудников российского внешнеполитического ведомства не пропадал.