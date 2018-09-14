Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения, чтобы избежать второго судебного процесса.

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт согласился признать себя виновным по двум пунктам обвинения, чтобы избежать второго судебного процесса, сообщает "Интерфакс".Манафорт, в частности, признал себя виновным в сговоре против США и в сговоре с целью препятствовать правосудию посредством влияния на свидетелей. Кроме того, он согласился с частичным отчуждением своей собственности для покрытия ущерба – речь идет о недвижимости в Нью-Йорке и банковских счетах.Будет ли Манафорт сотрудничать в рамках дела о предполагаемом российском вмешательстве в выборы, пока не известно.Ранее Манафорта признали виновным в преступлениях финансового характера. Ему также готовятся предъявить обвинения в отмывании денег, работе на Украине без регистрации в американском Минюсте и в нарушении закона о лоббировании.Следствие полагает, что работая с бывшим украинским правительством Манафорт получил порядка 60 миллионов долларов, и значительную часть этого дохода скрыл от налогов.